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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:40:47 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.999,903,4439,16
İş Bankası (C)6,911,027,80
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,770,53-0,79
İş Girişim16,021,78321,58
İş GMYO1,97-1,0111,93
İş Y. Men. Değ.13,156,05226,57
İş Yat. Ort.3,240,31101,08
İşbir Holding2.850,000,35562,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,190,0091,94
İttifak Holding2,300,8881,13
İz Hayvancılık Tarım12,7610,00387,68
İzmir Demir Çelik19,090,74133,09
İzmir Fırça6,40-1,69255,56
Jantsa Jant Sanayi204,901,94285,24
Kafein Yazılım17,753,7459,82
Kaplamin27,004,90386,49
Kardemir (A)4,74-1,6678,87
Kardemir (B)3,970,5150,38
Kardemir (D)4,876,1083,08
Karel Elektronik17,140,0617,96
Karsan Otomotiv2,95-0,3486,71
Karsu Tekstil7,05-0,98117,59
Kartonsan2.494,900,36545,78
Katmerciler Ekipman3,23-0,92111,29
Kent Gıda428,809,981746,56
Kerevitaş Gıda7,230,14121,78
Kervansaray Yat. Holding0,81-1,2247,27
Kiler GMYO2,40-1,23124,51
Klimasan Klima17,0510,00-19,63
Koç Holding19,155,22-4,29
Konfrut Gıda16,930,59116,50
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,88-1,06
Konya Çimento891,3010,00228,53
Kordsa Teknik Tekstil12,591,29-0,99
Koza Altın75,450,801,89
Koza Madencilik12,45-0,2424,13
Körfez GMYO6,57-1,05174,90
Kristal Kola2,371,2856,95
Kron Telekomünikasyon26,16-0,08105,66
Kuştur Kuşadası Turizm161,70-7,60588,81
Kuyumcukent Gayrimenkul2,34-2,50108,69
Kütahya Porselen40,020,05504,53
Lider Faktoring3,371,5183,65
Link Bilgisayar49,945,54177,62
Logo Yazılım99,200,2563,16
Lokman Hekim Sağlık11,300,0097,02
Lüks Kadife28,680,28231,94
Makina Takım2,823,3050,00
Marka Yatırım Holding8,87-9,95651,69
Marmaris Altınyunus87,950,0023,87
Marshall327,609,97589,10
Martı GMYO3,330,30229,70
Martı Otel2,70-9,70196,70
Mavi Giyim46,602,73-19,52
Mazhar Zorlu Holding18,01-2,1748,97
Mega Polietilen11,25-5,30786,91
Menderes Tekstil3,448,18162,60
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm70,951,36264,97
Merko Gıda11,820,171025,71
Metemtur Otelcilik11,79-0,08562,36
Metro Holding2,16-0,4656,52
Metro Petrol ve Tesisleri3,230,6264,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,330,43-56,31
Migros Ticaret39,860,2564,57
Milpa4,88-1,21122,83
Mistral GMYO4,464,21137,66
MLP Sağlık19,431,7821,44
MMC San. Ve Tic. Yat.5,69-0,18399,12
Mondi Tire Kutsan6,580,4658,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,500,17171,23
Net Holding3,242,5324,62
Netaş Telekom.20,101,0153,91
Niğbaş Niğde Beton64,001,27932,26
Nuh Çimento34,92-0,96217,89
Nurol GMYO6,804,4590,48
Odaş Elektrik3,463,59139,33
Olmuksan-IP6,50-3,70153,81
Orge Enerji Elektrik7,300,4147,18
Orma Orman Mahsulleri12,258,89343,84
Osmanlı Menkul22,001,48427,41
Ostim Endüstriyel Yat4,185,03148,81
Otokar197,90-0,4534,59
Oyak Çimento7,93-0,1344,24
Oyak Yat. Ort.6,240,48170,29
Oylum Sınai Yatırımlar5,18-2,8167,70
Özak GMYO4,191,4563,04
Özbal Çelik Boru7,16-2,32344,21
Özderici GMYO2,18-0,4638,85
Özerden Plastik9,458,50314,47
Panora GMYO6,806,0821,39
Papilon Savunma22,562,45192,74
Park Elek.Madencilik5,071,2066,23
Parsan20,102,1918,65
Pegasus54,65-0,27-36,75
Peker GMYO2,55-2,67181,97
Penguen Gıda5,680,71520,50
Pera GMYO2,60-0,38176,60
Pergamon Dış Ticaret16,250,00110,01
Petkim4,904,2628,61
Petrokent Turizm770,0010,00501,09
Pınar Et Ve Un23,40-1,18157,44
Pınar Su7,59-0,13227,16
Pınar Süt20,26-2,0360,67
Plastikkart11,450,0923,52
Polisan Holding3,891,3028,91
Politeknik Metal302,000,83296,99
Prizma Press Matbaacılık5,971,0238,84
QNB Finans Fin. Kir.126,102,11-2,32
QNB Finansbank68,800,9583,47
Ral Yatırım Holding4,922,0787,47
Ray Sigorta21,223,01520,47
Reysaş GMYO4,780,214,14
Reysaş Lojistik8,11-0,9885,16
Rhea Girişim3,21-0,31169,75
Rodrigo Tekstil11,140,54515,47
Royal Halı3,940,25187,59
RTA Laboratuvarları44,621,271823,28
Sabancı Holding10,924,0019,74
Safkar Ege Soğutmacılık9,589,99339,45
Sanel Mühendislik3,58-0,2822,02
Sanifoam Sünger15,506,16210,00
Sanko Pazarlama7,550,273,62
Saray Matbaacılık7,350,68468,54
Sarkuysan6,980,14119,67
Sasa Polyester17,150,12121,86
Say Yenilenebilir Enerji8,53-1,61280,80
Sekuro Plastik12,159,95126,68
Selçuk Ecza Deposu9,440,8558,26
Selçuk Gıda4,00-2,44271,15
Senkron Güvenlik4,041,2547,99
Serve Film Prodüksiyon15,45-0,32871,70
Servet GMYO54,909,93545,88
Seyitler Kimya16,700,00145,95
Silverline Endüstri4,21-0,9494,91
Sinpaş GMYO3,920,00237,93
Smartiks Yazılım7,61-0,52-22,43
Sodaş Sodyum Sanayii23,801,54518,79
Söktaş5,449,90219,90
Sönmez Filament33,601,69588,52
Sönmez Pamuklu15,99-0,12225,00
Sumaş Suni Tahta32,000,00226,10
Şeker Fin. Kir.4,260,71-10,88
Şekerbank1,49-1,9736,66
Şişe Cam6,730,7532,21
Şok Marketler12,09-0,1712,36
T. Halk Bankası5,431,50-8,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,750,3946,22
T.S.K.B.2,170,9379,34
T.Tuborg17,58-1,1847,73
Taç Tarım Ürünleri10,959,50250,96
Tat Gıda11,12-1,5182,78
TAV Havalimanları17,850,39-34,29
Taze Kuru Gıda282,60-10,003803,31
Tek-Art Turizm1,74-0,5738,10
Tekfen Holding14,791,79-18,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,11-0,22116,90
Temapol Polimer Plastik10,574,14102,49
TGS Dış Ticaret9,230,1197,64
Tofaş Oto. Fab.28,063,4720,42
Torunlar GMYO3,590,5630,55
Trabzon Liman32,56-0,91210,87
Trabzonspor Sportif4,422,79105,58
Trend GMYO12,852,23484,09
TSKB GMYO3,46-1,70262,31
Tuğçelik7,46-2,2388,86
Tukaş10,83-0,91-12,31
Turcas Petrol4,781,9279,03
Turkcell16,000,7615,94
Tümosan Motor ve Traktör11,133,0673,63
Tüpraş90,001,87-29,02
Türk Hava Yolları11,710,09-19,02
Türk Prysmian Kablo12,610,96388,66
Türk Telekom7,956,0010,18
Türk Traktör139,20-0,22163,08
Türker Proje Gayrimenkul83,152,4697,98
Türkiye Sigorta5,853,91168,62
Ufuk Yatırım12,001,69365,12
Ulaşlar Turizm Yat.3,703,06297,05
Ulusoy Elektrik49,94-0,9187,74
Ulusoy Un Sanayi11,94-1,32212,57
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,51-0,40106,85
Utopya Turizm23,16-0,69370,73
Uzertaş Boya27,50-1,571138,74
Ülker Bisküvi22,301,36-0,27
Vakıf Fin. Kir.3,832,1380,87
Vakıf GMYO3,824,09120,68
Vakıf Yat. Ort.7,750,00325,56
Vakıflar Bankası4,831,47-12,34
Vakko Tekstil6,25-3,2537,67
Vanet Gıda9,14-0,54539,16
Verusa Holding45,160,04143,44
Verusaturk Girisim9,082,9572,66
Vestel19,460,0054,20
Vestel Beyaz Eşya32,14-0,1252,33
Viking Kağıt6,290,80236,36
Yapı Kredi Koray GMYO4,750,6496,28
Yapı ve Kredi Bank.3,116,1425,40
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,00-2,70475,44
Yataş11,337,7054,36
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,910,26142,86
Yeni Gimat GMYO12,74-0,626,42
Yeşil GMYO1,130,8976,56
Yeşil Yapı1,373,79107,58
Yeşil Yatırım Holding58,409,98420,04
Yibitaş İnşaat Malzeme17.100,00-10,00480,65
Yonga Mobilya31,50-2,54241,18
Yükselen Çelik7,01-1,13128,71
Yünsa13,54-0,4434,49
Zorlu Enerji2,700,0065,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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