Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.500,00
|0,41
|64,01
|İş Bankası (C)
|5,36
|1,32
|-16,38
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|3,98
|0,25
|4,74
|İş Girişim
|7,60
|0,66
|100,00
|İş GMYO
|2,18
|1,40
|23,86
|İş Y. Men. Değ.
|6,95
|0,43
|72,60
|İş Yat. Ort.
|2,74
|3,40
|70,05
|İşbir Holding
|1.320,00
|10,00
|206,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-1,01
|58,06
|İttifak Holding
|3,58
|2,29
|-3,76
|İz Hayvancılık Tarım
|4,90
|-3,16
|87,27
|İzmir Demir Çelik
|16,70
|0,91
|103,91
|İzmir Fırça
|2,89
|-2,03
|60,56
|Jantsa Jant Sanayi
|83,20
|-0,12
|56,43
|Kafein Yazılım
|18,62
|-0,16
|67,66
|Kapital Yat. Holding
|3,56
|-2,47
|47,11
|Kaplamin
|9,80
|-1,61
|76,58
|Kardemir (A)
|4,33
|1,88
|63,40
|Kardemir (B)
|3,46
|2,06
|31,06
|Kardemir (D)
|3,12
|1,63
|17,29
|Karel Elektronik
|16,96
|1,44
|16,72
|Karsan Otomotiv
|3,32
|-1,78
|110,13
|Karsu Tekstil
|5,77
|9,90
|78,09
|Kartonsan
|560,40
|0,00
|45,05
|Katmerciler Ekipman
|5,22
|4,61
|35,94
|Kent Gıda
|1.248,30
|9,99
|610,07
|Kerevitaş Gıda
|5,55
|7,14
|70,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|0,00
|-16,36
|Kiler GMYO
|5,88
|-0,68
|55,15
|Klimasan Klima
|15,88
|0,44
|-25,14
|Koç Holding
|17,62
|0,97
|-11,94
|Konfrut Gıda
|10,76
|2,97
|37,60
|Konya Çimento
|332,60
|0,48
|22,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,61
|1,86
|-0,83
|Koza Altın
|82,50
|0,06
|11,41
|Koza Madencilik
|13,60
|3,11
|35,59
|Körfez GMYO
|3,31
|4,42
|38,49
|Kristal Kola
|2,36
|5,36
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|28,30
|1,43
|122,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,00
|3,73
|142,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,96
|1,02
|79,39
|Kütahya Porselen
|43,58
|1,35
|558,31
|Lider Faktoring
|3,26
|4,15
|77,66
|Link Bilgisayar
|24,96
|-0,64
|37,52
|Logo Yazılım
|89,45
|0,51
|47,12
|Lokman Hekim Sağlık
|9,15
|-2,76
|58,30
|Lüks Kadife
|20,40
|-1,54
|136,11
|Makina Takım
|2,46
|0,82
|30,85
|Marka Yatırım Holding
|2,68
|0,75
|127,12
|Marmaris Altınyunus
|109,50
|4,48
|54,23
|Marshall
|91,60
|1,38
|92,68
|Martı GMYO
|2,31
|-4,15
|128,71
|Martı Otel
|1,35
|0,75
|48,35
|Mavi Giyim
|46,70
|0,91
|-19,34
|Mazhar Zorlu Holding
|16,00
|-0,99
|32,34
|Mega Polietilen
|6,53
|9,93
|196,82
|Menderes Tekstil
|2,99
|-1,64
|128,24
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|28,00
|9,98
|44,03
|Merko Gıda
|1,73
|0,00
|64,76
|Metemtur Otelcilik
|2,50
|3,31
|40,45
|Metro Holding
|2,11
|7,65
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,88
|0,26
|97,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,55
|2,00
|-52,18
|Migros Ticaret
|41,64
|-0,57
|71,92
|Milpa
|4,08
|2,51
|86,30
|Mistral GMYO
|2,62
|2,75
|38,62
|MLP Sağlık
|20,70
|-1,43
|29,37
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|0,59
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,97
|4,81
|68,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,90
|2,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,80
|-1,59
|94,97
|Net Holding
|2,61
|3,16
|0,38
|Netaş Telekom.
|16,50
|3,71
|26,34
|Niğbaş Niğde Beton
|14,10
|0,71
|127,42
|Nuh Çimento
|16,79
|1,08
|52,85
|Nurol GMYO
|5,65
|9,92
|58,26
|Odaş Elektrik
|2,88
|1,05
|99,21
|Olmuksan-IP
|5,17
|-0,96
|101,88
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|2,67
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|9,25
|8,82
|235,14
|Osmanlı Menkul
|12,42
|-0,80
|197,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,03
|-1,62
|80,36
|Otokar
|162,80
|3,04
|10,72
|Oyak Çimento
|8,99
|-2,81
|63,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-0,14
|198,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,32
|0,91
|7,48
|Özak GMYO
|4,79
|-2,44
|86,38
|Özbal Çelik Boru
|3,83
|1,59
|137,61
|Özderici GMYO
|2,43
|0,41
|54,78
|Özerden Plastik
|2,32
|-0,85
|1,75
|Panora GMYO
|5,72
|2,33
|2,11
|Papilon Savunma
|17,74
|5,85
|130,20
|Park Elek.Madencilik
|4,17
|0,48
|36,72
|Parsan
|18,99
|0,21
|12,10
|Pegasus
|51,95
|0,97
|-39,87
|Peker GMYO
|8,80
|0,34
|181,15
|Penguen Gıda
|4,54
|-0,22
|119,32
|Pera GMYO
|1,63
|3,82
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|12,94
|9,94
|67,23
|Petkim
|4,26
|0,71
|11,81
|Petrokent Turizm
|368,20
|9,98
|187,43
|Pınar Et Ve Un
|19,61
|4,03
|113,85
|Pınar Su
|5,76
|2,49
|148,28
|Pınar Süt
|20,16
|6,27
|59,12
|Plastikkart
|14,94
|0,95
|61,17
|Polisan Holding
|3,17
|-0,94
|5,05
|Politeknik Metal
|133,00
|-1,48
|74,83
|Prizma Press Matbaacılık
|4,23
|0,24
|-1,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,30
|0,04
|7,54
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,20
|0,58
|-33,23
|QNB Finansbank
|42,10
|0,57
|12,27
|Ral Yatırım Holding
|18,31
|0,72
|169,26
|Ray Sigorta
|6,56
|-3,95
|91,81
|Reysaş GMYO
|5,51
|0,00
|20,04
|Reysaş Lojistik
|5,94
|0,34
|35,62
|Rhea Girişim
|2,38
|6,73
|100,00
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|0,39
|43,09
|Royal Halı
|2,11
|0,48
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|34,00
|-8,90
|1365,52
|Sabancı Holding
|9,40
|-1,26
|3,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,44
|2,78
|103,67
|Sanel Mühendislik
|3,87
|0,52
|31,90
|Sanifoam Sünger
|5,84
|2,46
|16,80
|Sanko Pazarlama
|8,00
|2,17
|3,36
|Saray Matbaacılık
|3,24
|5,54
|150,62
|Sarkuysan
|7,05
|0,00
|47,92
|Sasa Polyester
|13,12
|9,97
|69,73
|Say Reklamcılık
|4,29
|2,88
|91,52
|Sekuro Plastik
|7,43
|0,68
|38,62
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|0,23
|46,86
|Selçuk Gıda
|3,08
|5,12
|79,07
|Senkron Güvenlik
|2,77
|1,47
|1,47
|Serve Film Prodüksiyon
|6,00
|-4,76
|277,36
|Servet GMYO
|17,16
|-0,69
|101,88
|Seyitler Kimya
|8,96
|0,67
|31,96
|Silverline Endüstri
|4,10
|-0,73
|89,81
|Sinpaş GMYO
|1,61
|2,55
|38,79
|Smartiks Yazılım
|8,57
|0,23
|-12,64
|Soda Sanayii
|7,07
|-1,81
|19,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,20
|9,81
|217,20
|Söktaş
|3,15
|7,88
|85,24
|Sönmez Filament
|8,64
|0,12
|77,05
|Sönmez Pamuklu
|8,64
|-0,92
|75,61
|Sumaş Suni Tahta
|13,20
|3,94
|33,33
|Şeker Fin. Kir.
|4,61
|1,10
|-3,56
|Şekerbank
|1,67
|1,21
|27,48
|Şişe Cam
|6,19
|-1,59
|20,85
|Şok Marketler
|13,77
|0,66
|27,97
|T. Halk Bankası
|6,10
|2,87
|3,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,50
|1,05
|-7,11
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|4,96
|T.Tuborg
|15,01
|0,54
|26,13
|Taç Tarım Ürünleri
|5,42
|-1,81
|73,72
|Tat Gıda
|10,58
|1,15
|73,91
|TAV Havalimanları
|17,76
|0,85
|-34,62
|Taze Kuru Gıda
|20,90
|9,94
|188,67
|Tek-Art Turizm
|1,94
|-2,02
|53,97
|Tekfen Holding
|17,45
|0,23
|-5,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|0,15
|60,48
|Temapol Polimer Plastik
|7,91
|1,80
|51,53
|TGS Dış Ticaret
|8,55
|2,89
|83,08
|Tofaş Oto. Fab.
|26,80
|1,44
|15,01
|Torunlar GMYO
|4,52
|9,98
|64,36
|Trabzon Liman
|14,08
|1,73
|32,08
|Trabzonspor Sportif
|4,68
|-7,51
|117,67
|Trakya Cam
|4,57
|-1,51
|34,77
|Trend GMYO
|4,99
|0,81
|126,82
|TSKB GMYO
|3,25
|0,62
|142,54
|Tuğçelik
|6,43
|9,91
|62,78
|Tukaş
|8,77
|-0,23
|-28,99
|Turcas Petrol
|3,88
|0,26
|45,32
|Turkcell
|16,17
|0,19
|17,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,92
|1,41
|23,56
|Tüpraş
|86,95
|0,87
|-31,43
|Türk Hava Yolları
|11,95
|1,27
|-17,36
|Türk Prysmian Kablo
|5,69
|0,35
|120,50
|Türk Telekom
|8,03
|-0,25
|8,96
|Türk Traktör
|100,00
|3,84
|89,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|55,15
|0,91
|31,31
|Ufuk Yatırım
|5,84
|2,46
|126,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,55
|1,28
|161,79
|Ulusoy Elektrik
|42,24
|1,25
|58,80
|Ulusoy Un Sanayi
|9,50
|0,32
|148,69
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,82
|0,55
|49,98
|Utopya Turizm
|6,84
|1,79
|39,02
|Uzertaş Boya
|4,98
|5,29
|124,32
|Ülker Bisküvi
|27,08
|0,82
|21,11
|Vakıf Fin. Kir.
|3,09
|-1,90
|27,69
|Vakıf GMYO
|3,09
|0,00
|78,51
|Vakıf Yat. Ort.
|5,06
|10,00
|177,85
|Vakıflar Bankası
|5,00
|2,04
|-9,26
|Vakko Tekstil
|5,52
|1,66
|21,59
|Vanet Gıda
|1,75
|0,57
|22,38
|Verusa Holding
|28,40
|0,71
|53,09
|Verusaturk Girisim
|5,76
|0,35
|9,53
|Vestel
|17,88
|0,96
|41,68
|Vestel Beyaz Eşya
|27,34
|-2,36
|29,58
|Viking Kağıt
|4,90
|3,16
|162,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,90
|-0,51
|61,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|0,42
|-4,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|12,34
|9,98
|96,81
|Yataş
|8,86
|5,23
|20,71
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,06
|0,00
|90,06
|Yeni Gimat GMYO
|12,16
|0,83
|1,58
|Yeşil GMYO
|0,99
|5,32
|54,69
|Yeşil Yapı
|1,05
|2,94
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|17,84
|9,99
|58,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|0,00
|137,69
|Yonga Mobilya
|24,46
|0,66
|164,72
|Yükselen Çelik
|11,39
|1,33
|85,81
|Yünsa
|16,16
|2,21
|60,51
|Zorlu Enerji
|2,73
|-1,09
|67,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)