Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.300,00
|4,34
|63,35
|İş Bankası (C)
|5,37
|1,90
|-16,22
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,07
|6,54
|7,11
|İş Girişim
|7,59
|0,80
|99,74
|İş GMYO
|2,14
|5,94
|21,59
|İş Y. Men. Değ.
|6,76
|3,52
|67,88
|İş Yat. Ort.
|2,72
|7,94
|68,80
|İşbir Holding
|1.228,90
|-0,09
|185,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|6,32
|62,90
|İttifak Holding
|3,52
|5,71
|-5,38
|İz Hayvancılık Tarım
|5,16
|-0,39
|97,21
|İzmir Demir Çelik
|17,20
|5,72
|110,01
|İzmir Fırça
|3,13
|8,30
|73,89
|Jantsa Jant Sanayi
|79,00
|6,47
|48,53
|Kafein Yazılım
|19,24
|5,71
|73,24
|Kapital Yat. Holding
|3,70
|5,41
|52,89
|Kaplamin
|10,27
|5,33
|85,05
|Kardemir (A)
|4,34
|0,93
|63,77
|Kardemir (B)
|3,47
|3,58
|31,44
|Kardemir (D)
|3,14
|3,63
|18,05
|Karel Elektronik
|16,66
|5,18
|14,66
|Karsan Otomotiv
|3,36
|-2,04
|112,66
|Karsu Tekstil
|5,01
|2,45
|54,63
|Kartonsan
|539,00
|10,00
|39,51
|Katmerciler Ekipman
|5,02
|7,26
|30,73
|Kent Gıda
|1.031,80
|10,00
|486,92
|Kerevitaş Gıda
|5,24
|7,60
|60,74
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|6,38
|-9,09
|Kiler GMYO
|6,17
|4,58
|62,80
|Klimasan Klima
|16,15
|3,19
|-23,87
|Koç Holding
|17,64
|2,92
|-11,84
|Konfrut Gıda
|10,60
|4,74
|35,55
|Konya Çimento
|322,90
|9,98
|19,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,43
|3,33
|-2,25
|Koza Altın
|82,70
|1,97
|11,68
|Koza Madencilik
|13,28
|2,95
|32,40
|Körfez GMYO
|3,20
|7,02
|33,89
|Kristal Kola
|2,22
|7,77
|47,02
|Kron Telekomünikasyon
|27,90
|4,10
|119,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|53,00
|-3,46
|125,77
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,00
|5,26
|81,82
|Kütahya Porselen
|42,34
|6,38
|539,58
|Lider Faktoring
|3,16
|-2,47
|72,21
|Link Bilgisayar
|25,40
|4,01
|39,94
|Logo Yazılım
|94,00
|6,76
|54,61
|Lokman Hekim Sağlık
|9,58
|3,79
|65,74
|Lüks Kadife
|21,30
|-2,56
|146,53
|Makina Takım
|2,49
|8,26
|32,45
|Marka Yatırım Holding
|2,71
|2,65
|129,66
|Marmaris Altınyunus
|113,70
|9,96
|60,14
|Marshall
|91,15
|9,95
|91,73
|Martı GMYO
|2,51
|9,61
|148,51
|Martı Otel
|1,30
|8,33
|42,86
|Mavi Giyim
|46,44
|3,80
|-19,79
|Mazhar Zorlu Holding
|16,30
|-1,57
|34,82
|Mega Polietilen
|5,40
|9,98
|145,45
|Menderes Tekstil
|3,10
|1,31
|136,64
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|24,60
|9,92
|26,54
|Merko Gıda
|1,68
|9,80
|60,00
|Metemtur Otelcilik
|2,48
|4,64
|39,33
|Metro Holding
|1,95
|9,55
|41,30
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,94
|7,65
|101,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,56
|7,56
|-51,99
|Migros Ticaret
|42,34
|1,10
|74,81
|Milpa
|4,01
|6,37
|83,11
|Mistral GMYO
|2,57
|7,53
|35,98
|MLP Sağlık
|20,80
|3,79
|30,00
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|-2,30
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,72
|3,38
|62,32
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,90
|2,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,22
|2,82
|106,13
|Net Holding
|2,59
|9,28
|-0,38
|Netaş Telekom.
|15,57
|4,71
|19,22
|Niğbaş Niğde Beton
|14,11
|0,71
|127,58
|Nuh Çimento
|16,66
|4,06
|51,66
|Nurol GMYO
|4,68
|5,41
|31,09
|Odaş Elektrik
|2,95
|9,67
|104,05
|Olmuksan-IP
|5,36
|1,32
|109,30
|Orge Enerji Elektrik
|7,20
|4,96
|45,16
|Orma Orman Mahsulleri
|8,08
|9,93
|192,75
|Osmanlı Menkul
|12,51
|-3,77
|199,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,18
|8,16
|89,29
|Otokar
|159,00
|1,60
|8,13
|Oyak Çimento
|9,29
|9,94
|68,98
|Oyak Yat. Ort.
|7,06
|5,37
|205,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,35
|5,35
|8,46
|Özak GMYO
|4,52
|6,86
|75,88
|Özbal Çelik Boru
|3,90
|2,09
|141,96
|Özderici GMYO
|2,47
|9,78
|57,32
|Özerden Plastik
|2,39
|4,82
|4,82
|Panora GMYO
|5,65
|3,10
|0,86
|Papilon Savunma
|16,98
|6,79
|120,34
|Park Elek.Madencilik
|4,25
|7,87
|39,34
|Parsan
|19,10
|2,69
|12,75
|Pegasus
|52,05
|0,77
|-39,76
|Peker GMYO
|8,80
|1,15
|181,15
|Penguen Gıda
|4,34
|4,83
|109,66
|Pera GMYO
|1,55
|6,16
|64,89
|Pergamon Dış Ticaret
|10,70
|3,88
|38,28
|Petkim
|4,32
|3,60
|13,39
|Petrokent Turizm
|304,40
|9,97
|137,63
|Pınar Et Ve Un
|19,05
|3,65
|107,74
|Pınar Su
|5,72
|3,81
|146,55
|Pınar Süt
|18,71
|3,09
|47,67
|Plastikkart
|14,77
|3,43
|59,33
|Polisan Holding
|3,25
|9,80
|7,70
|Politeknik Metal
|138,40
|1,02
|81,93
|Prizma Press Matbaacılık
|4,35
|5,33
|1,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,70
|0,03
|7,48
|QNB Finans Fin. Kir.
|88,40
|-0,56
|-31,53
|QNB Finansbank
|42,82
|-1,15
|14,19
|Ral Yatırım Holding
|17,99
|4,23
|164,56
|Ray Sigorta
|6,21
|6,70
|81,58
|Reysaş GMYO
|5,69
|5,96
|23,97
|Reysaş Lojistik
|6,04
|3,25
|37,90
|Rhea Girişim
|2,28
|9,09
|91,60
|Rodrigo Tekstil
|2,68
|5,10
|48,07
|Royal Halı
|2,18
|3,81
|59,12
|RTA Laboratuvarları
|38,02
|1,49
|1538,79
|Sabancı Holding
|9,33
|2,53
|2,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,44
|3,26
|103,67
|Sanel Mühendislik
|3,90
|2,90
|32,92
|Sanifoam Sünger
|5,77
|3,41
|15,40
|Sanko Pazarlama
|7,97
|5,56
|2,97
|Saray Matbaacılık
|3,11
|4,01
|140,57
|Sarkuysan
|7,23
|2,47
|51,69
|Sasa Polyester
|11,87
|8,60
|53,56
|Say Reklamcılık
|4,21
|6,85
|87,95
|Sekuro Plastik
|7,50
|5,63
|39,93
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|4,19
|46,02
|Selçuk Gıda
|2,98
|3,11
|73,26
|Senkron Güvenlik
|2,78
|1,09
|1,83
|Serve Film Prodüksiyon
|6,36
|-0,16
|300,00
|Servet GMYO
|17,30
|2,67
|103,53
|Seyitler Kimya
|9,07
|3,78
|33,58
|Silverline Endüstri
|4,22
|0,72
|95,37
|Sinpaş GMYO
|1,58
|9,72
|36,21
|Smartiks Yazılım
|8,70
|5,97
|-11,31
|Soda Sanayii
|7,06
|2,62
|19,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,30
|-1,65
|193,80
|Söktaş
|3,03
|7,45
|78,18
|Sönmez Filament
|8,64
|5,49
|77,05
|Sönmez Pamuklu
|9,01
|3,68
|83,13
|Sumaş Suni Tahta
|12,85
|0,00
|29,80
|Şeker Fin. Kir.
|4,60
|3,84
|-3,77
|Şekerbank
|1,65
|7,14
|25,95
|Şişe Cam
|6,29
|2,78
|22,81
|Şok Marketler
|13,65
|4,76
|26,86
|T. Halk Bankası
|6,02
|2,03
|1,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,62
|0,40
|-6,83
|T.S.K.B.
|1,26
|4,13
|4,13
|T.Tuborg
|15,08
|0,13
|26,72
|Taç Tarım Ürünleri
|5,65
|-4,24
|81,09
|Tat Gıda
|10,07
|3,18
|65,52
|TAV Havalimanları
|17,50
|2,64
|-35,58
|Taze Kuru Gıda
|17,65
|9,97
|143,78
|Tek-Art Turizm
|1,92
|7,26
|52,38
|Tekfen Holding
|17,77
|3,92
|-4,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,84
|2,86
|62,86
|Temapol Polimer Plastik
|7,84
|5,66
|50,19
|TGS Dış Ticaret
|7,80
|2,63
|67,02
|Tofaş Oto. Fab.
|26,78
|5,43
|14,92
|Torunlar GMYO
|3,99
|9,92
|45,09
|Trabzon Liman
|13,99
|3,55
|31,24
|Trabzonspor Sportif
|5,62
|-9,94
|161,40
|Trakya Cam
|4,55
|0,89
|34,18
|Trend GMYO
|4,96
|1,02
|125,45
|TSKB GMYO
|3,25
|5,86
|142,54
|Tuğçelik
|5,77
|8,46
|46,08
|Tukaş
|8,87
|2,19
|-28,18
|Turcas Petrol
|3,82
|7,61
|43,07
|Turkcell
|16,37
|1,74
|18,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,41
|8,18
|15,60
|Tüpraş
|87,95
|2,93
|-30,64
|Türk Hava Yolları
|11,97
|1,18
|-17,22
|Türk Prysmian Kablo
|5,82
|3,01
|125,54
|Türk Telekom
|8,16
|3,29
|10,72
|Türk Traktör
|93,60
|4,41
|76,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|57,10
|3,54
|35,95
|Ufuk Yatırım
|5,75
|8,49
|122,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,17
|10,00
|143,87
|Ulusoy Elektrik
|41,50
|7,24
|56,02
|Ulusoy Un Sanayi
|9,45
|3,96
|147,38
|Umpaş Holding
|0,76
|1,33
|22,58
|Uşak Seramik
|1,79
|9,82
|47,51
|Utopya Turizm
|6,75
|4,49
|37,20
|Uzertaş Boya
|4,87
|-2,21
|119,37
|Ülker Bisküvi
|26,14
|3,16
|16,91
|Vakıf Fin. Kir.
|3,03
|9,78
|25,21
|Vakıf GMYO
|3,08
|8,07
|77,93
|Vakıf Yat. Ort.
|5,11
|-9,88
|180,59
|Vakıflar Bankası
|4,99
|2,46
|-9,44
|Vakko Tekstil
|5,32
|5,35
|17,18
|Vanet Gıda
|1,79
|4,68
|25,17
|Verusa Holding
|28,22
|2,62
|52,12
|Verusaturk Girisim
|5,64
|4,06
|7,25
|Vestel
|17,11
|4,58
|35,58
|Vestel Beyaz Eşya
|29,18
|8,80
|35,09
|Viking Kağıt
|4,86
|5,65
|159,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,91
|6,25
|61,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|3,93
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,77
|3,76
|71,77
|Yataş
|8,55
|4,40
|16,49
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,16
|5,69
|96,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,13
|1,59
|1,33
|Yeşil GMYO
|0,97
|3,19
|51,56
|Yeşil Yapı
|1,03
|5,10
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|16,41
|3,34
|46,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.100,00
|2,16
|141,09
|Yonga Mobilya
|25,40
|2,09
|174,89
|Yükselen Çelik
|11,56
|1,40
|88,58
|Yünsa
|16,26
|2,20
|61,51
|Zorlu Enerji
|2,79
|9,84
|71,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)