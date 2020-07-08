Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.150,40
|0,00
|62,86
|İş Bankası (C)
|5,39
|0,00
|-15,91
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,26
|-0,47
|12,11
|İş Girişim
|7,58
|-0,52
|99,47
|İş GMYO
|2,21
|-0,45
|25,57
|İş Y. Men. Değ.
|6,74
|0,30
|67,38
|İş Yat. Ort.
|2,73
|-0,36
|69,42
|İşbir Holding
|1.301,80
|-4,17
|202,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|-3,81
|62,90
|İttifak Holding
|3,53
|-0,56
|-5,11
|İz Hayvancılık Tarım
|5,18
|-0,77
|97,98
|İzmir Demir Çelik
|16,92
|2,11
|106,59
|İzmir Fırça
|2,86
|8,33
|58,89
|Jantsa Jant Sanayi
|74,80
|-0,80
|40,63
|Kafein Yazılım
|19,64
|3,04
|76,84
|Kapital Yat. Holding
|3,70
|0,00
|52,89
|Kaplamin
|10,25
|-1,44
|84,68
|Kardemir (A)
|4,19
|-0,24
|58,11
|Kardemir (B)
|3,44
|0,58
|30,30
|Kardemir (D)
|3,20
|0,31
|20,30
|Karel Elektronik
|17,40
|-0,97
|19,75
|Karsan Otomotiv
|3,61
|-1,63
|128,48
|Karsu Tekstil
|4,04
|-0,74
|24,69
|Kartonsan
|462,00
|0,33
|19,58
|Katmerciler Ekipman
|5,25
|1,94
|36,72
|Kent Gıda
|833,80
|10,00
|374,29
|Kerevitaş Gıda
|5,19
|1,57
|59,20
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-2,27
|-21,82
|Kiler GMYO
|5,35
|6,79
|41,16
|Klimasan Klima
|16,82
|1,94
|-20,71
|Koç Holding
|18,04
|0,17
|-9,84
|Konfrut Gıda
|11,01
|0,09
|40,79
|Konya Çimento
|295,70
|-0,17
|8,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,83
|-0,23
|0,90
|Koza Altın
|85,60
|1,84
|15,60
|Koza Madencilik
|13,65
|0,15
|36,09
|Körfez GMYO
|3,39
|-2,59
|41,84
|Kristal Kola
|2,39
|0,00
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|28,60
|-0,69
|124,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|58,00
|2,29
|144,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,03
|2,71
|83,64
|Kütahya Porselen
|39,32
|0,67
|493,96
|Lider Faktoring
|3,32
|2,47
|80,93
|Link Bilgisayar
|26,48
|1,07
|45,90
|Logo Yazılım
|89,10
|5,38
|46,55
|Lokman Hekim Sağlık
|8,73
|9,95
|51,04
|Lüks Kadife
|17,25
|4,36
|99,65
|Makina Takım
|2,58
|-4,09
|37,23
|Marka Yatırım Holding
|2,70
|-0,74
|128,81
|Marmaris Altınyunus
|91,10
|1,56
|28,31
|Marshall
|81,05
|-0,67
|70,49
|Martı GMYO
|2,76
|-0,72
|173,27
|Martı Otel
|1,44
|-4,00
|58,24
|Mavi Giyim
|48,16
|-0,50
|-16,82
|Mazhar Zorlu Holding
|16,94
|-0,35
|40,12
|Mega Polietilen
|4,42
|-0,67
|100,91
|Menderes Tekstil
|3,05
|-3,17
|132,82
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|22,90
|-0,43
|17,80
|Merko Gıda
|1,74
|-1,14
|65,71
|Metemtur Otelcilik
|2,54
|-2,31
|42,70
|Metro Holding
|1,96
|-2,00
|42,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,77
|-0,53
|92,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,76
|-2,82
|-48,24
|Migros Ticaret
|42,66
|0,14
|76,14
|Milpa
|4,11
|-1,91
|87,67
|Mistral GMYO
|2,76
|0,36
|46,03
|MLP Sağlık
|23,10
|7,84
|44,38
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,73
|0,00
|51,75
|Mondi Tire Kutsan
|7,06
|-2,35
|70,53
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,30
|2,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,72
|0,98
|110,06
|Net Holding
|2,80
|0,72
|7,69
|Netaş Telekom.
|15,72
|0,51
|20,37
|Niğbaş Niğde Beton
|14,17
|-1,25
|128,55
|Nuh Çimento
|17,37
|0,23
|58,13
|Nurol GMYO
|4,97
|3,11
|39,22
|Odaş Elektrik
|2,79
|-2,45
|92,98
|Olmuksan-IP
|5,13
|1,79
|100,32
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|-3,18
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|7,20
|7,46
|160,87
|Osmanlı Menkul
|11,00
|0,09
|163,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,19
|-3,63
|89,88
|Otokar
|155,80
|0,97
|5,96
|Oyak Çimento
|9,75
|-1,22
|77,35
|Oyak Yat. Ort.
|7,12
|-1,52
|208,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,67
|1,10
|18,82
|Özak GMYO
|4,40
|-1,79
|71,21
|Özbal Çelik Boru
|3,98
|-1,97
|146,92
|Özderici GMYO
|2,59
|-4,07
|64,97
|Özerden Plastik
|2,57
|6,20
|12,72
|Panora GMYO
|5,82
|-1,02
|3,90
|Papilon Savunma
|17,03
|1,25
|120,99
|Park Elek.Madencilik
|4,25
|-1,39
|39,34
|Parsan
|20,40
|1,49
|20,43
|Pegasus
|51,10
|-1,73
|-40,86
|Peker GMYO
|10,68
|9,99
|241,21
|Penguen Gıda
|4,42
|-2,00
|113,53
|Pera GMYO
|1,59
|-2,45
|69,15
|Pergamon Dış Ticaret
|11,02
|1,66
|42,42
|Petkim
|4,38
|-0,90
|14,96
|Petrokent Turizm
|228,90
|10,00
|78,69
|Pınar Et Ve Un
|19,82
|0,00
|116,14
|Pınar Su
|6,04
|0,33
|160,34
|Pınar Süt
|19,44
|1,78
|53,43
|Plastikkart
|15,64
|7,79
|68,72
|Polisan Holding
|3,24
|-1,22
|7,37
|Politeknik Metal
|126,50
|-0,47
|66,29
|Prizma Press Matbaacılık
|4,74
|0,64
|10,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,90
|0,00
|7,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|88,10
|-4,24
|-31,76
|QNB Finansbank
|42,62
|-1,93
|13,65
|Ral Yatırım Holding
|17,25
|0,94
|153,68
|Ray Sigorta
|6,24
|-2,65
|82,46
|Reysaş GMYO
|5,92
|-3,90
|28,98
|Reysaş Lojistik
|6,19
|-3,28
|41,32
|Rhea Girişim
|2,44
|-2,40
|105,04
|Rodrigo Tekstil
|2,61
|-2,61
|44,20
|Royal Halı
|2,15
|0,00
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|31,12
|1,57
|1241,38
|Sabancı Holding
|9,39
|2,07
|2,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,65
|-0,64
|113,30
|Salix Yatırım Holding
|9,98
|-0,10
|38,42
|Sanel Mühendislik
|4,10
|-1,44
|39,74
|Sanifoam Sünger
|6,15
|0,49
|23,00
|Sanko Pazarlama
|7,95
|-0,50
|2,71
|Saray Matbaacılık
|3,07
|-0,97
|137,47
|Sarkuysan
|7,08
|2,61
|46,58
|Sasa Polyester
|11,53
|-0,60
|49,16
|Say Reklamcılık
|4,51
|-3,22
|101,34
|Sekuro Plastik
|7,62
|-1,80
|42,16
|Selçuk Ecza Deposu
|9,20
|0,00
|54,24
|Selçuk Gıda
|2,97
|-0,67
|72,67
|Senkron Güvenlik
|2,80
|-2,78
|2,56
|Serve Film Prodüksiyon
|6,61
|-0,45
|315,72
|Servet GMYO
|17,40
|5,52
|104,71
|Seyitler Kimya
|9,25
|-1,60
|36,23
|Silverline Endüstri
|4,23
|-2,08
|95,83
|Sinpaş GMYO
|1,68
|0,60
|44,83
|Smartiks Yazılım
|9,09
|2,48
|-7,34
|Soda Sanayii
|7,20
|0,00
|21,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,85
|-2,07
|208,10
|Söktaş
|3,00
|-2,28
|76,42
|Sönmez Filament
|8,78
|-5,08
|79,92
|Sönmez Pamuklu
|9,94
|-7,02
|102,03
|Sumaş Suni Tahta
|12,86
|-1,08
|29,90
|Şeker Fin. Kir.
|4,71
|-1,05
|-1,46
|Şekerbank
|1,78
|2,30
|35,88
|Şişe Cam
|6,51
|0,31
|27,10
|Şok Marketler
|14,03
|-0,50
|30,39
|T. Halk Bankası
|6,24
|2,13
|5,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,92
|0,39
|-6,15
|T.S.K.B.
|1,32
|0,00
|9,09
|T.Tuborg
|15,27
|0,99
|28,32
|Taç Tarım Ürünleri
|5,65
|0,89
|81,09
|Tat Gıda
|10,60
|1,15
|74,23
|TAV Havalimanları
|17,81
|-1,71
|-34,44
|Taze Kuru Gıda
|16,38
|1,36
|126,24
|Tek-Art Turizm
|2,01
|-3,83
|59,52
|Tekfen Holding
|18,44
|2,39
|-0,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,16
|-1,51
|70,48
|Temapol Polimer Plastik
|8,35
|0,00
|59,96
|TGS Dış Ticaret
|7,22
|3,74
|54,60
|Tofaş Oto. Fab.
|26,06
|0,46
|11,83
|Torunlar GMYO
|4,07
|-1,69
|48,00
|Trabzon Liman
|14,48
|0,56
|35,83
|Trabzonspor Sportif
|7,39
|-2,89
|243,72
|Trakya Cam
|4,39
|4,03
|29,46
|Trend GMYO
|5,33
|4,72
|142,27
|TSKB GMYO
|3,40
|-0,58
|153,73
|Tuğçelik
|6,07
|0,66
|53,67
|Tukaş
|8,98
|-0,99
|-27,29
|Turcas Petrol
|4,25
|0,71
|59,18
|Turkcell
|16,43
|0,06
|19,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,55
|0,94
|17,78
|Tüpraş
|88,95
|0,17
|-29,85
|Türk Hava Yolları
|11,49
|-1,29
|-20,54
|Türk Prysmian Kablo
|6,05
|-0,17
|134,02
|Türk Telekom
|8,33
|2,33
|13,03
|Türk Traktör
|91,35
|4,40
|72,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|67,55
|6,29
|60,83
|Ufuk Yatırım
|5,30
|-2,03
|105,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,10
|-3,04
|140,57
|Ulusoy Elektrik
|38,98
|-0,31
|46,54
|Ulusoy Un Sanayi
|9,64
|-1,53
|152,36
|Umpaş Holding
|0,78
|1,30
|25,81
|Uşak Seramik
|1,86
|-2,11
|53,28
|Utopya Turizm
|7,16
|0,85
|45,53
|Uzertaş Boya
|4,85
|-0,21
|118,47
|Ülker Bisküvi
|26,40
|0,08
|18,07
|Vakıf Fin. Kir.
|3,17
|-0,94
|30,99
|Vakıf GMYO
|3,14
|-1,88
|81,40
|Vakıf Yat. Ort.
|5,81
|9,83
|219,03
|Vakıflar Bankası
|5,21
|0,77
|-5,44
|Vakko Tekstil
|5,67
|0,71
|24,89
|Vanet Gıda
|1,83
|3,39
|27,97
|Verusa Holding
|28,22
|-1,26
|52,12
|Verusaturk Girisim
|5,84
|-0,85
|11,05
|Vestel
|16,60
|0,48
|31,54
|Vestel Beyaz Eşya
|27,80
|4,59
|28,70
|Viking Kağıt
|5,00
|-1,57
|167,38
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,07
|-1,21
|68,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,42
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|12,60
|4,56
|100,96
|Yataş
|8,92
|-0,45
|21,53
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,17
|-4,23
|96,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,20
|-0,73
|1,91
|Yeşil GMYO
|1,00
|-2,91
|56,25
|Yeşil Yapı
|1,04
|-0,95
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|16,78
|-0,47
|49,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.998,90
|-0,02
|137,65
|Yonga Mobilya
|24,10
|-0,17
|160,82
|Yükselen Çelik
|11,80
|3,24
|92,50
|Yünsa
|16,85
|3,69
|67,37
|Zorlu Enerji
|2,80
|4,09
|71,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)