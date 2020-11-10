Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.500,00
|0,00
|44,13
|İş Bankası (C)
|6,18
|5,28
|-3,59
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|0,00
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,88
|2,11
|2,11
|İş Girişim
|15,33
|1,73
|303,42
|İş GMYO
|2,06
|2,49
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|12,31
|7,32
|205,70
|İş Yat. Ort.
|3,16
|3,61
|96,11
|İşbir Holding
|2.759,00
|4,11
|541,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,22
|2,52
|96,77
|İttifak Holding
|2,34
|-2,09
|84,28
|İz Hayvancılık Tarım
|8,22
|-0,36
|214,16
|İzmir Demir Çelik
|20,18
|-1,08
|146,40
|İzmir Fırça
|6,45
|-2,86
|258,33
|Jantsa Jant Sanayi
|210,70
|9,97
|296,14
|Kafein Yazılım
|17,52
|-1,41
|57,75
|Kaplamin
|20,80
|-0,95
|274,77
|Kardemir (A)
|4,64
|0,22
|75,09
|Kardemir (B)
|3,64
|4,30
|37,88
|Kardemir (D)
|3,73
|7,18
|40,23
|Karel Elektronik
|17,69
|-0,51
|21,75
|Karsan Otomotiv
|3,05
|1,33
|93,04
|Karsu Tekstil
|6,18
|0,32
|90,74
|Kartonsan
|2.068,10
|-3,81
|435,31
|Katmerciler Ekipman
|3,28
|0,92
|114,56
|Kent Gıda
|286,20
|-0,28
|1132,48
|Kerevitaş Gıda
|6,41
|0,47
|96,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,86
|-9,47
|56,36
|Kiler GMYO
|9,75
|-9,64
|157,26
|Klimasan Klima
|14,60
|-3,57
|-31,18
|Koç Holding
|16,79
|2,88
|-16,09
|Konfrut Gıda
|14,72
|-1,80
|88,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,50
|1,30
|Konya Çimento
|760,00
|2,88
|180,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,80
|2,89
|0,66
|Koza Altın
|76,85
|-1,73
|3,78
|Koza Madencilik
|12,54
|-0,95
|25,02
|Körfez GMYO
|6,85
|0,74
|186,61
|Kristal Kola
|2,38
|-1,65
|57,62
|Kron Telekomünikasyon
|26,20
|-1,58
|105,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,50
|9,98
|796,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|3,45
|114,04
|Kütahya Porselen
|34,20
|8,57
|416,62
|Lider Faktoring
|3,46
|0,00
|88,56
|Link Bilgisayar
|44,58
|-2,02
|147,82
|Logo Yazılım
|98,60
|-1,69
|62,17
|Lokman Hekim Sağlık
|10,78
|0,37
|87,95
|Lüks Kadife
|30,38
|-2,00
|251,62
|Makina Takım
|2,92
|2,10
|55,32
|Marka Yatırım Holding
|5,58
|9,84
|372,88
|Marmaris Altınyunus
|88,00
|-2,22
|23,94
|Marshall
|300,50
|-0,03
|532,10
|Martı GMYO
|3,19
|-2,15
|215,84
|Martı Otel
|2,90
|9,85
|218,68
|Mavi Giyim
|43,44
|3,92
|-24,97
|Mazhar Zorlu Holding
|19,00
|8,57
|57,15
|Mega Polietilen
|12,74
|-6,19
|904,37
|Menderes Tekstil
|3,26
|-2,98
|148,85
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|80,00
|4,64
|311,52
|Merko Gıda
|12,89
|-9,99
|1127,62
|Metemtur Otelcilik
|9,96
|0,61
|459,55
|Metro Holding
|2,20
|-1,35
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,83
|1,06
|95,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-1,27
|-56,12
|Migros Ticaret
|39,22
|-0,56
|61,93
|Milpa
|5,63
|1,08
|157,08
|Mistral GMYO
|4,48
|2,52
|138,73
|MLP Sağlık
|17,73
|4,48
|10,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,68
|7,74
|485,96
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|1,06
|61,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,12
|-4,10
|176,10
|Net Holding
|3,31
|0,91
|27,31
|Netaş Telekom.
|21,24
|-0,56
|62,63
|Niğbaş Niğde Beton
|49,38
|5,38
|696,45
|Nuh Çimento
|35,70
|-3,25
|224,99
|Nurol GMYO
|6,88
|-2,69
|92,72
|Odaş Elektrik
|3,67
|2,80
|153,85
|Olmuksan-IP
|7,62
|2,97
|197,54
|Orge Enerji Elektrik
|7,55
|-0,53
|52,22
|Orma Orman Mahsulleri
|11,98
|-1,16
|334,06
|Osmanlı Menkul
|21,98
|4,77
|426,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,10
|0,49
|144,05
|Otokar
|202,00
|0,65
|37,38
|Oyak Çimento
|8,05
|-1,71
|46,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|1,12
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,83
|-0,21
|56,37
|Özak GMYO
|4,34
|-0,69
|68,87
|Özbal Çelik Boru
|7,10
|3,65
|340,48
|Özderici GMYO
|2,34
|0,00
|49,04
|Özerden Plastik
|10,59
|8,39
|364,47
|Panora GMYO
|6,89
|9,54
|23,00
|Papilon Savunma
|21,00
|3,65
|172,50
|Park Elek.Madencilik
|5,25
|-0,57
|72,13
|Parsan
|21,04
|4,26
|24,20
|Pegasus
|53,40
|9,92
|-38,19
|Peker GMYO
|2,72
|0,00
|200,77
|Penguen Gıda
|4,87
|-3,75
|432,01
|Pera GMYO
|2,66
|-2,56
|182,98
|Pergamon Dış Ticaret
|15,82
|-1,68
|104,45
|Petkim
|4,51
|2,73
|18,37
|Petrokent Turizm
|767,00
|0,00
|498,75
|Pınar Et Ve Un
|23,28
|-0,26
|156,12
|Pınar Su
|7,93
|3,93
|241,81
|Pınar Süt
|19,91
|0,50
|57,90
|Plastikkart
|11,46
|-1,80
|23,62
|Polisan Holding
|4,15
|6,68
|37,53
|Politeknik Metal
|330,50
|1,07
|334,46
|Prizma Press Matbaacılık
|6,23
|-5,03
|44,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,90
|-1,46
|-0,93
|QNB Finansbank
|68,45
|-1,58
|82,53
|Ral Yatırım Holding
|5,15
|-2,28
|96,23
|Ray Sigorta
|20,44
|-0,10
|497,66
|Reysaş GMYO
|4,71
|-1,46
|2,61
|Reysaş Lojistik
|7,26
|-3,59
|65,75
|Rhea Girişim
|3,38
|9,74
|184,03
|Rodrigo Tekstil
|10,53
|-10,00
|481,77
|Royal Halı
|3,64
|-0,27
|165,69
|RTA Laboratuvarları
|41,78
|-3,20
|1700,86
|Sabancı Holding
|9,46
|-0,32
|3,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,79
|-1,70
|165,60
|Sanel Mühendislik
|3,30
|-1,49
|12,47
|Sanifoam Sünger
|13,45
|-0,66
|169,00
|Sanko Pazarlama
|7,86
|1,03
|7,88
|Saray Matbaacılık
|6,41
|3,39
|395,83
|Sarkuysan
|7,29
|2,10
|129,43
|Sasa Polyester
|16,60
|0,36
|114,75
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,98
|-9,73
|256,25
|Sekuro Plastik
|11,00
|10,00
|105,22
|Selçuk Ecza Deposu
|9,41
|0,32
|57,76
|Selçuk Gıda
|4,00
|0,00
|271,15
|Senkron Güvenlik
|3,71
|4,21
|35,90
|Serve Film Prodüksiyon
|18,02
|-2,59
|1033,33
|Servet GMYO
|42,24
|1,54
|396,94
|Seyitler Kimya
|12,89
|2,14
|89,84
|Silverline Endüstri
|4,32
|0,93
|100,00
|Sinpaş GMYO
|3,02
|-2,27
|160,34
|Smartiks Yazılım
|7,79
|-0,64
|-20,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|5,09
|575,99
|Söktaş
|4,98
|0,61
|192,85
|Sönmez Filament
|31,30
|0,13
|541,39
|Sönmez Pamuklu
|16,24
|-0,79
|230,08
|Sumaş Suni Tahta
|34,00
|0,59
|246,48
|Şeker Fin. Kir.
|4,34
|-0,23
|-9,21
|Şekerbank
|1,48
|-2,63
|12,98
|Şişe Cam
|6,74
|-0,30
|32,41
|Şok Marketler
|11,39
|-1,64
|5,86
|T. Halk Bankası
|5,14
|0,98
|-13,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|66,05
|-2,58
|51,49
|T.S.K.B.
|2,18
|0,46
|80,17
|T.Tuborg
|18,24
|2,59
|53,28
|Taç Tarım Ürünleri
|10,00
|4,82
|220,51
|Tat Gıda
|10,73
|1,04
|76,37
|TAV Havalimanları
|17,11
|7,27
|-37,01
|Taze Kuru Gıda
|323,60
|9,99
|4369,61
|Tek-Art Turizm
|1,76
|-1,12
|39,68
|Tekfen Holding
|14,33
|0,84
|-20,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,40
|-1,88
|123,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,22
|2,51
|95,79
|TGS Dış Ticaret
|9,43
|-1,26
|101,93
|Tofaş Oto. Fab.
|27,62
|-0,72
|18,53
|Torunlar GMYO
|3,67
|1,38
|33,45
|Trabzon Liman
|30,24
|-0,20
|188,72
|Trabzonspor Sportif
|4,38
|-2,88
|103,72
|Trend GMYO
|11,70
|5,50
|431,82
|TSKB GMYO
|3,81
|0,00
|298,96
|Tuğçelik
|7,48
|3,17
|89,37
|Tukaş
|10,67
|-0,74
|-13,60
|Turcas Petrol
|4,70
|-0,84
|76,03
|Turkcell
|15,38
|-5,99
|11,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,90
|1,30
|70,05
|Tüpraş
|84,30
|2,43
|-33,52
|Türk Hava Yolları
|11,50
|7,68
|-20,47
|Türk Prysmian Kablo
|13,28
|-3,42
|414,63
|Türk Telekom
|7,06
|-0,70
|-2,16
|Türk Traktör
|128,70
|-1,45
|143,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,55
|-0,42
|96,55
|Türkiye Sigorta
|5,69
|-0,70
|161,27
|Ufuk Yatırım
|11,70
|1,47
|353,49
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|-4,85
|320,66
|Ulusoy Elektrik
|52,05
|-1,70
|95,68
|Ulusoy Un Sanayi
|11,48
|-1,63
|200,52
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,37
|1,28
|95,31
|Utopya Turizm
|22,98
|4,45
|367,07
|Uzertaş Boya
|32,24
|9,96
|1352,25
|Ülker Bisküvi
|22,06
|-2,22
|-1,34
|Vakıf Fin. Kir.
|3,85
|-0,52
|81,82
|Vakıf GMYO
|3,60
|1,12
|107,97
|Vakıf Yat. Ort.
|7,87
|-1,87
|332,14
|Vakıflar Bankası
|4,35
|3,57
|-21,05
|Vakko Tekstil
|6,03
|-0,99
|32,82
|Vanet Gıda
|10,47
|-4,56
|632,17
|Verusa Holding
|45,16
|0,00
|143,44
|Verusaturk Girisim
|9,08
|3,18
|72,66
|Vestel
|20,28
|0,90
|60,70
|Vestel Beyaz Eşya
|33,42
|-2,57
|58,40
|Viking Kağıt
|6,55
|-3,39
|250,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,26
|1,43
|76,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,55
|3,24
|2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,36
|9,95
|497,18
|Yataş
|9,77
|1,03
|33,11
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,06
|0,00
|152,17
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|0,00
|8,93
|Yeşil GMYO
|1,05
|-2,78
|64,06
|Yeşil Yapı
|1,29
|-0,77
|95,45
|Yeşil Yatırım Holding
|42,62
|-2,69
|279,52
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.478,90
|10,00
|527,47
|Yonga Mobilya
|31,60
|0,13
|242,27
|Yükselen Çelik
|6,84
|-0,44
|123,16
|Yünsa
|13,42
|-1,03
|33,30
|Zorlu Enerji
|2,77
|1,47
|69,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)