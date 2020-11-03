Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.499,70
|-1,19
|34,19
|İş Bankası (C)
|5,40
|4,65
|-15,76
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,64
|2,82
|-4,21
|İş Girişim
|16,02
|-10,00
|321,58
|İş GMYO
|1,93
|2,12
|9,66
|İş Y. Men. Değ.
|10,49
|-2,69
|160,51
|İş Yat. Ort.
|2,94
|-1,67
|82,46
|İşbir Holding
|2.754,00
|-6,70
|540,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,08
|-3,57
|74,19
|İttifak Holding
|2,37
|-9,89
|86,64
|İz Hayvancılık Tarım
|8,11
|-0,73
|209,96
|İzmir Demir Çelik
|23,52
|-9,95
|187,18
|İzmir Fırça
|6,12
|-9,20
|240,00
|Jantsa Jant Sanayi
|179,90
|-1,96
|238,23
|Kafein Yazılım
|16,54
|1,85
|48,93
|Kaplamin
|21,50
|2,38
|287,39
|Kardemir (A)
|4,67
|-9,85
|76,23
|Kardemir (B)
|3,37
|-5,07
|27,65
|Kardemir (D)
|3,27
|-4,11
|22,93
|Karel Elektronik
|16,45
|-0,30
|13,21
|Karsan Otomotiv
|2,80
|0,72
|77,22
|Karsu Tekstil
|6,37
|3,92
|96,60
|Kartonsan
|2.193,40
|10,00
|467,74
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|-1,29
|100,17
|Kent Gıda
|275,00
|-4,51
|1084,25
|Kerevitaş Gıda
|6,19
|-2,83
|89,88
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|-9,40
|92,73
|Kiler GMYO
|10,41
|-2,80
|174,67
|Klimasan Klima
|14,03
|-1,13
|-33,86
|Koç Holding
|14,70
|2,30
|-26,53
|Konfrut Gıda
|14,84
|-2,82
|89,77
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,09
|9,98
|Konya Çimento
|769,00
|3,26
|183,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,76
|1,91
|-7,52
|Koza Altın
|77,70
|4,93
|4,93
|Koza Madencilik
|12,40
|2,31
|23,63
|Körfez GMYO
|6,13
|0,49
|156,49
|Kristal Kola
|2,36
|-4,07
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|26,28
|1,08
|106,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|130,90
|10,00
|457,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|1,38
|96,20
|Kütahya Porselen
|28,08
|0,86
|324,17
|Lider Faktoring
|3,26
|-1,21
|77,66
|Link Bilgisayar
|44,00
|-5,17
|144,60
|Logo Yazılım
|93,90
|1,35
|54,44
|Lokman Hekim Sağlık
|11,05
|-5,23
|92,66
|Lüks Kadife
|30,00
|-2,85
|247,22
|Makina Takım
|2,81
|-0,71
|49,47
|Marka Yatırım Holding
|3,70
|2,49
|213,56
|Marmaris Altınyunus
|84,55
|0,48
|19,08
|Marshall
|310,30
|0,75
|552,71
|Martı GMYO
|3,30
|10,00
|226,73
|Martı Otel
|2,32
|1,31
|154,95
|Mavi Giyim
|37,14
|0,05
|-35,85
|Mazhar Zorlu Holding
|17,99
|-0,06
|48,80
|Mega Polietilen
|12,32
|10,00
|871,26
|Menderes Tekstil
|3,01
|-0,99
|129,77
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|64,00
|-5,88
|229,22
|Merko Gıda
|11,96
|-9,94
|1039,05
|Metemtur Otelcilik
|9,78
|-0,31
|449,44
|Metro Holding
|2,26
|-1,31
|63,77
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,41
|1,79
|73,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-2,10
|-56,31
|Migros Ticaret
|38,74
|2,49
|59,95
|Milpa
|5,11
|-0,78
|133,33
|Mistral GMYO
|4,54
|9,93
|141,93
|MLP Sağlık
|17,60
|3,53
|10,00
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,45
|-6,36
|378,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,24
|-1,58
|50,72
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|30,58
|-3,17
|140,41
|Net Holding
|2,93
|-3,30
|12,69
|Netaş Telekom.
|20,56
|-0,29
|57,43
|Niğbaş Niğde Beton
|44,00
|2,56
|609,68
|Nuh Çimento
|31,90
|1,79
|190,40
|Nurol GMYO
|5,89
|-1,51
|64,99
|Odaş Elektrik
|3,25
|1,88
|124,80
|Olmuksan-IP
|8,75
|2,22
|241,67
|Orge Enerji Elektrik
|7,11
|-0,70
|43,35
|Orma Orman Mahsulleri
|10,85
|-9,88
|293,12
|Osmanlı Menkul
|19,19
|-2,59
|360,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,27
|4,15
|154,17
|Otokar
|180,90
|-0,22
|23,03
|Oyak Çimento
|7,30
|-0,41
|32,78
|Oyak Yat. Ort.
|6,05
|-0,82
|162,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,73
|-1,46
|53,13
|Özak GMYO
|4,05
|0,50
|57,59
|Özbal Çelik Boru
|6,22
|-0,48
|285,89
|Özderici GMYO
|2,18
|1,40
|38,85
|Özerden Plastik
|7,56
|0,27
|231,58
|Panora GMYO
|6,13
|7,17
|9,43
|Papilon Savunma
|18,18
|2,89
|135,91
|Park Elek.Madencilik
|4,80
|-1,84
|57,38
|Parsan
|19,13
|3,13
|12,93
|Pegasus
|42,00
|-3,31
|-51,39
|Peker GMYO
|2,58
|-0,77
|185,28
|Penguen Gıda
|4,97
|-2,17
|442,94
|Pera GMYO
|2,72
|9,68
|189,36
|Pergamon Dış Ticaret
|15,15
|1,41
|95,79
|Petkim
|4,20
|2,44
|10,24
|Petrokent Turizm
|650,10
|10,00
|407,49
|Pınar Et Ve Un
|24,00
|-0,08
|164,04
|Pınar Su
|7,03
|-4,87
|203,02
|Pınar Süt
|19,07
|-1,60
|51,23
|Plastikkart
|10,55
|0,96
|13,81
|Polisan Holding
|3,69
|-2,38
|22,28
|Politeknik Metal
|323,80
|-0,06
|325,65
|Prizma Press Matbaacılık
|6,40
|-4,62
|48,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.234,40
|0,38
|11,43
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,10
|-0,71
|-2,32
|QNB Finansbank
|67,00
|-1,47
|78,67
|Ral Yatırım Holding
|4,79
|-1,64
|82,51
|Ray Sigorta
|18,18
|-7,95
|431,58
|Reysaş GMYO
|4,64
|-4,13
|1,09
|Reysaş Lojistik
|7,25
|0,69
|65,53
|Rhea Girişim
|3,13
|1,62
|163,03
|Rodrigo Tekstil
|8,95
|-0,56
|394,48
|Royal Halı
|3,66
|-8,50
|167,15
|RTA Laboratuvarları
|46,70
|-7,52
|1912,93
|Sabancı Holding
|8,73
|3,31
|-4,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,21
|2,56
|138,99
|Sanel Mühendislik
|3,13
|-2,49
|6,68
|Sanifoam Sünger
|12,70
|2,83
|154,00
|Sanko Pazarlama
|7,52
|-1,18
|3,21
|Saray Matbaacılık
|5,27
|-3,30
|307,65
|Sarkuysan
|6,58
|-0,45
|107,08
|Sasa Polyester
|15,40
|1,52
|99,22
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,82
|2,09
|249,11
|Sekuro Plastik
|9,70
|-3,00
|80,97
|Selçuk Ecza Deposu
|9,49
|0,53
|59,10
|Selçuk Gıda
|4,10
|2,50
|280,43
|Senkron Güvenlik
|3,15
|0,32
|15,38
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,00
|906,29
|Servet GMYO
|42,00
|6,65
|394,12
|Seyitler Kimya
|11,76
|-2,00
|73,20
|Silverline Endüstri
|4,04
|-1,22
|87,04
|Sinpaş GMYO
|2,62
|0,00
|125,86
|Smartiks Yazılım
|7,64
|-0,26
|-22,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,14
|-10,00
|475,63
|Söktaş
|4,84
|-1,22
|184,62
|Sönmez Filament
|26,80
|7,80
|449,18
|Sönmez Pamuklu
|14,68
|-2,59
|198,37
|Sumaş Suni Tahta
|31,00
|-2,88
|215,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,29
|0,23
|-10,25
|Şekerbank
|1,71
|0,00
|30,53
|Şişe Cam
|6,40
|0,63
|25,73
|Şok Marketler
|11,36
|0,26
|5,58
|T. Halk Bankası
|4,89
|3,60
|-17,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|61,05
|-6,08
|40,02
|T.S.K.B.
|2,30
|-9,80
|90,08
|T.Tuborg
|17,02
|-0,47
|43,03
|Taç Tarım Ürünleri
|10,12
|-9,96
|224,36
|Tat Gıda
|10,16
|-1,17
|67,00
|TAV Havalimanları
|14,15
|-1,74
|-47,91
|Taze Kuru Gıda
|240,30
|-8,00
|3219,06
|Tek-Art Turizm
|1,67
|1,21
|32,54
|Tekfen Holding
|13,78
|2,00
|-23,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,63
|-4,43
|105,48
|Temapol Polimer Plastik
|9,04
|-2,27
|73,18
|TGS Dış Ticaret
|9,22
|-2,43
|97,43
|Tofaş Oto. Fab.
|27,06
|0,82
|16,13
|Torunlar GMYO
|3,45
|0,00
|25,45
|Trabzon Liman
|29,70
|-3,51
|183,56
|Trabzonspor Sportif
|3,87
|-2,03
|80,00
|Trend GMYO
|9,20
|2,00
|318,18
|TSKB GMYO
|3,42
|0,29
|258,12
|Tuğçelik
|7,08
|-3,15
|79,24
|Tukaş
|10,05
|-0,79
|-18,62
|Turcas Petrol
|4,44
|2,54
|66,29
|Turkcell
|15,31
|1,66
|10,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,37
|-2,70
|46,18
|Tüpraş
|76,65
|1,73
|-39,55
|Türk Hava Yolları
|9,52
|1,17
|-34,16
|Türk Prysmian Kablo
|12,72
|7,34
|392,93
|Türk Telekom
|6,64
|0,61
|-7,98
|Türk Traktör
|117,10
|5,31
|121,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|79,70
|-3,98
|89,76
|Türkiye Sigorta
|5,49
|-2,83
|152,09
|Ufuk Yatırım
|10,60
|-4,50
|310,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,61
|-1,90
|287,39
|Ulusoy Elektrik
|49,70
|-0,60
|86,84
|Ulusoy Un Sanayi
|11,43
|-3,71
|199,21
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,11
|-1,40
|73,88
|Utopya Turizm
|24,30
|-4,71
|393,90
|Uzertaş Boya
|36,54
|-10,00
|1545,95
|Ülker Bisküvi
|20,68
|0,49
|-7,51
|Vakıf Fin. Kir.
|3,88
|9,92
|83,23
|Vakıf GMYO
|3,51
|4,15
|102,77
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|1,83
|326,65
|Vakıflar Bankası
|4,00
|4,44
|-27,40
|Vakko Tekstil
|5,35
|0,94
|17,84
|Vanet Gıda
|9,80
|9,99
|585,31
|Verusa Holding
|39,74
|2,00
|114,22
|Verusaturk Girisim
|8,58
|0,47
|63,15
|Vestel
|16,84
|2,43
|33,44
|Vestel Beyaz Eşya
|31,18
|2,16
|47,78
|Viking Kağıt
|6,39
|-1,69
|241,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,87
|-1,28
|59,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|6,39
|-6,05
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,78
|-10,00
|392,00
|Yataş
|8,80
|-1,46
|19,89
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,89
|0,52
|141,61
|Yeni Gimat GMYO
|12,87
|-1,53
|7,51
|Yeşil GMYO
|1,02
|-1,92
|59,38
|Yeşil Yapı
|1,21
|-1,63
|83,33
|Yeşil Yatırım Holding
|43,02
|-7,12
|283,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.760,00
|3,02
|435,14
|Yonga Mobilya
|29,98
|-2,66
|224,72
|Yükselen Çelik
|6,52
|1,24
|112,72
|Yünsa
|12,06
|-0,58
|19,79
|Zorlu Enerji
|2,54
|1,20
|55,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)