Borsada günlük işlemler (1)13 Aralık 2018 Perşembe 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,20
|-20,00
|148,06
|Acıpayam Selüloz
|3,11
|0,32
|20,05
|Adana Çimento (A)
|5,96
|-0,50
|11,28
|Adana Çimento (B)
|4,03
|-0,49
|7,28
|Adana Çimento (C)
|1,39
|0,72
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,39
|-0,44
|-26,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,75
|19,81
|88,44
|Afyon Çimento
|4,65
|0,87
|-40,23
|Ak Enerji
|0,62
|1,64
|-31,87
|Akbank
|6,42
|-0,31
|-32,02
|Akçansa
|7,22
|0,98
|-29,47
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,08
|-2,35
|-60,79
|Akfen GMYO
|1,48
|2,07
|-38,59
|Akın Tekstil
|9,84
|-3,72
|-30,26
|Akiş GMYO
|2,52
|-0,79
|-9,74
|Akmerkez GMYO
|16,99
|1,74
|-8,89
|Aksa
|7,62
|-0,26
|-36,42
|Aksa Enerji
|2,72
|0,74
|-34,14
|Aksigorta
|3,64
|1,96
|20,02
|Aksu Enerji
|8,49
|0,35
|60,21
|Alarko Carrıer
|39,40
|0,97
|-31,51
|Alarko GMYO
|45,42
|0,13
|-7,69
|Alarko Holding
|2,09
|0,97
|-40,42
|Albaraka Türk
|1,25
|0,00
|-16,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,54
|-0,18
|-30,58
|Alkim Kağıt
|4,19
|-0,71
|-9,62
|Alkim Kimya
|24,00
|0,42
|1,22
|Altınyağ
|0,76
|-1,30
|-36,46
|Altınyunus Çeşme
|4,40
|2,33
|-12,87
|Anadolu Cam
|2,72
|0,74
|6,54
|Anadolu Efes
|20,88
|2,35
|-12,30
|Anadolu Grubu Holding
|10,93
|-2,41
|-53,67
|Anadolu Hayat Emek.
|5,95
|1,54
|-23,88
|Anadolu Isuzu
|6,68
|-0,45
|-26,59
|Anadolu Sigorta
|4,33
|0,00
|43,80
|Anel Elektrik
|1,57
|-1,26
|-55,38
|Arçelik
|15,65
|3,03
|-24,66
|Arena Bilgisayar
|3,58
|0,00
|-15,37
|Armada Bilgisayar
|9,40
|-1,47
|38,64
|Arsan Tekstil
|1,73
|7,45
|-1,14
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|-2,00
|4,26
|Aselsan
|24,86
|0,34
|-21,57
|Aslan Çimento
|28,16
|0,64
|-25,07
|Ata GMYO
|3,93
|1,29
|-17,95
|Atakule GMYO
|1,54
|0,65
|-24,88
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|-4,17
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-3,08
|28,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,95
|0,00
|-32,50
|Avrasya GMYO
|0,95
|1,06
|-39,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|0,00
|-32,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.234,10
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,97
|11,30
|61,48
|Ayen Enerji
|2,57
|-0,77
|-46,79
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,45
|-3,33
|-11,50
|Aygaz
|11,67
|1,66
|-19,49
|Bagfaş
|5,01
|0,00
|-52,29
|Bak Ambalaj
|4,60
|4,31
|-5,51
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|0,00
|-41,07
|Bantaş Ambalaj
|1,49
|-0,67
|-63,57
|Banvit
|10,81
|0,37
|-49,53
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|0,00
|-15,92
|Batı Çimento
|2,69
|4,26
|-38,74
|Batısöke Çimento
|1,29
|14,16
|-22,26
|Bera Holding
|1,92
|2,13
|-38,06
|Berkosan Yalıtım
|1,70
|3,03
|-23,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|1,81
|-58,68
|Beyaz Filo
|2,90
|-3,33
|-91,37
|Bilici Yatırım
|1,39
|2,96
|-6,16
|Bim Mağazalar
|88,65
|0,74
|16,58
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,32
|0,00
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,89
|-1,11
|-36,88
|Bizim Mağazaları
|6,49
|-0,92
|-15,71
|Bolu Çimento
|3,43
|0,59
|-28,09
|Bomonti Elektrik
|0,53
|-1,85
|-50,93
|Borusan Mannesmann
|7,74
|0,52
|-29,92
|Borusan Yat. Paz.
|38,50
|2,56
|-10,77
|Bosch Fren Sistemleri
|169,20
|1,50
|-7,63
|Bossa
|5,79
|0,87
|42,96
|Boyner Perakende Yat.
|3,91
|12,03
|-10,82
|Brisa
|6,40
|4,92
|-11,97
|Burçelik
|3,12
|0,65
|-18,96
|Burçelik Vana
|1,61
|0,63
|-8,00
|Bursa Çimento
|4,53
|-0,22
|-10,54
|Carrefoursa
|3,58
|-0,28
|-35,84
|Coca Cola İçecek
|30,00
|-2,60
|-10,43
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|-6,25
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,29
|0,78
|15,72
|Çelebi
|52,00
|-0,10
|52,62
|Çelik Halat
|5,22
|1,75
|39,58
|Çemaş Döküm
|0,95
|-19,49
|-48,65
|Çemtaş
|6,41
|1,75
|58,71
|Çimbeton
|27,46
|0,59
|-25,62
|Çimentaş
|8,22
|2,88
|-29,08
|Çimsa
|7,30
|0,69
|-44,67
|Çuhadaroğlu Metal
|1,78
|1,71
|-39,25
|Dagi Giyim
|1,33
|2,31
|-41,41
|Dagi Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|-32,87
|Dardanel
|1,05
|-0,94
|-46,15
|Datagate Bilgisayar
|4,21
|6,58
|-56,69
|Demirören Gazetecilik
|7,79
|-5,00
|196,76
|Demısaş Döküm
|2,60
|1,96
|87,25
|Denge Holding
|1,22
|1,67
|-35,52
|Deniz GMYO
|2,86
|0,70
|5,93
|Denizbank
|10,15
|1,60
|176,57
|Denizli Cam
|11,92
|6,24
|0,42
|Derimod
|9,18
|-0,22
|22,24
|Desa Deri
|1,82
|9,64
|80,20
|Despec Bilgisayar
|3,17
|-0,94
|-11,70
|Deva Holding
|3,34
|0,91
|-23,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,61
|1,45
|-6,44
|DO-CO
|507,20
|-3,39
|145,46
|Doğan Burda
|3,11
|1,63
|-6,33
|Doğan Holding
|1,08
|0,00
|24,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,37
|3,01
|-62,36
|Doğusan
|2,36
|-0,42
|61,64
|Doğuş GMYO
|2,21
|6,76
|-31,79
|Doğuş Otomotiv
|4,20
|0,00
|-44,29
|Döktaş Dökümcülük
|8,17
|4,21
|-25,73
|Duran Doğan Basım
|4,72
|4,19
|25,20
|Dyo Boya
|3,07
|-0,32
|-59,66
|Eczacıbaşı İlaç
|2,89
|1,40
|-30,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,49
|7,46
|-25,32
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|-2,67
|-38,14
|Ege Endüstri
|360,70
|-2,25
|20,26
|Ege Gübre
|21,68
|-0,55
|-15,05
|Ege Profil
|9,07
|2,37
|-6,14
|Ege Seramik
|3,20
|0,00
|-26,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|4,35
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|3,57
|-0,83
|-23,72
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-47,37
|Emek Elektrik
|1,02
|2,00
|-35,27
|Eminiş Ambalaj
|1,11
|-1,77
|-76,08
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-1,29
|-41,10
|Enerjisa Enerji
|5,18
|0,58
|Enka İnşaat
|4,60
|2,91
|-14,40
|Erbosan
|63,25
|0,96
|-20,25
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|5,43
|-16,91
|Ersu Gıda
|0,94
|1,08
|-28,24
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-43,65
|Etiler Gıda
|2,19
|0,00
|-53,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,79
|-2,47
|-27,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|3,08
|-28,16
|Euro Yat. Ort.
|0,69
|-2,82
|-17,18
|Euro Yatırım Holding
|0,57
|11,76
|-6,56
|Fenerbahçe Futbol
|6,66
|3,58
|-59,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,87
|-0,35
|-79,22
|F-M İzmit Piston
|16,92
|-0,18
|35,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,08
|-2,84
|-37,40
|Ford Otosan
|50,00
|2,46
|-11,98
|Formet Çelik Kapı
|1,16
|6,42
|Frigo Pak Gıda
|2,11
|-0,94
|122,11
|Galatasaray Sportif
|1,18
|0,00
|-43,74
|Garanti Bankası
|7,66
|2,27
|-25,46
|Garanti Faktoring
|2,07
|0,49
|-36,50
|Garanti Yat. Ort.
|0,80
|-9,09
|14,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,27
|0,00
|29,76
|Gedik Yatırım Holding
|2,64
|-1,12
|91,30
|Gediz Ambalaj
|4,26
|0,24
|17,84
|Gentaş
|1,87
|-4,10
|24,66
|Gersan Elektrik
|3,08
|0,98
|-34,61
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|4,44
|Global Yat. Holding
|2,95
|-0,67
|-18,28
|Good-Year
|3,51
|2,63
|-15,59
|Göltaş Çimento
|38,46
|2,83
|-40,16
|Gözde Girişim
|2,69
|0,75
|-52,47
|GSD Denizcilik
|1,36
|7,09
|0,74
|GSD Holding
|0,80
|2,56
|11,11
|Gübre Fabrik.
|2,89
|-0,34
|-31,68
|Güler Yat. Holding
|1,05
|1,94
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,53
|-1,29
|-7,27
|Halk GMYO
|0,74
|10,45
|-18,93
|Halk Sigorta
|1,13
|-1,74
|-15,14
|Hatay Tekstil
|3,94
|3,41
|-20,72
|Hedef Girişim
|1,18
|0,85
|-40,61
|Hektaş
|9,43
|0,75
|34,71
|HUB Girişim
|1,79
|1,13
|50,42
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|1,05
|-28,36
|ICBC Turkey Bank
|11,27
|0,99
|147,15
|İdealist Danışmanlık
|10,90
|-0,46
|81,67
|İdealist GMYO
|1,64
|0,61
|-19,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-0,78
|-34,69
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|-4,11
|-40,68
|İhlas Holding
|0,30
|-3,23
|-43,40
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,40
|1,89
|-47,16
|Info Yatırım
|1,04
|1,96
|-11,86
|İntema
|19,93
|1,01
|-18,12
|İpek Doğal Enerji
|5,81
|4,50
|8,19
|İskenderun Demir Çelik
|5,78
|2,66
|18,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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