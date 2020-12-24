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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:02:46 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,23-0,96342,47
Acıpayam Selüloz16,77-1,87165,57
Adel Kalemcilik26,00-1,8165,61
Adese Alışveriş Ticaret3,116,14117,74
Afyon Çimento4,63-2,32103,22
Ak Enerji2,21-0,90102,75
Akbank6,551,39-19,24
Akçansa16,871,3274,02
Akdeniz Yatırım Hold.5,66-1,91168,25
Akfen GMYO4,90-2,3920,99
Akın Tekstil31,90-3,63131,33
Akiş GMYO3,56-2,2013,65
Akmerkez GMYO66,55-2,13197,03
Aksa13,323,1090,20
Aksa Enerji7,18-2,5888,95
Aksigorta9,253,9370,73
Aksu Enerji14,31-1,31-3,77
Alarko Carrıer370,00-1,10519,50
Alarko GMYO24,10-2,9863,97
Alarko Holding7,57-1,5628,86
Albaraka Türk2,040,9933,33
Alcatel Lucent Teletaş29,885,96148,17
Alkim Kağıt13,65-1,80151,86
Alkim Kimya14,40-1,97132,18
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,340,86470,73
Altınyunus Çeşme46,521,71365,67
Anadolu Efes23,381,489,88
Anadolu Grubu Holding28,007,6159,18
Anadolu Hayat Emek.8,212,2434,92
Anadolu Isuzu17,02-0,5339,85
Anadolu Sigorta7,190,9873,11
Anel Elektrik3,06-0,9773,58
Arçelik30,22-1,6345,01
ARD Bilişim Teknolojileri46,86-0,26
Arena Bilgisayar34,120,06368,36
Armada Bilgisayar49,08-0,57199,45
Arsan Tekstil6,97-0,4394,69
Artı Yatırım Holding5,65-0,88597,53
Arzum Ev Aletleri18,70

Aselsan18,020,2273,56
Ata GMYO5,45-0,3720,31
Atakule GMYO2,53-3,4431,77
Atlantis Yatırım Holding5,15-5,68415,00
Atlas Yat. Ort.1,80-0,5589,43
AvivaSA Emeklilik Hayat16,731,0924,80
Avrasya GMYO4,02-2,19166,23
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-0,3179,12
Avrupa Yatırım Holding5,40-3,23250,65
Ayen Enerji5,48-1,0857,93
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,70-0,47388,58
Aygaz14,37-0,4818,31
Bagfaş20,38-4,4121,17
Bak Ambalaj20,96-2,69187,73
Balatacılar Balatacılık7,300,00488,71
Bantaş Ambalaj4,66-0,21116,32
Banvit50,505,38171,94
Baştaş Başkent Çimento12,004,35363,32
Batı Çimento4,630,2239,88
Batısöke Çimento2,52-3,0892,37
Bayrak Taban Sanayi11,00-2,22
Bera Holding16,550,24329,87
Berkosan Yalıtım9,119,89232,48
Beşiktaş Futbol Yat.4,750,2193,88
Beyaz Filo9,90-0,80216,31
Bilici Yatırım6,38-0,16122,57
Bim Mağazalar73,20-1,0158,41
Birko Mensucat1,11-5,13258,06
Birlik Mensucat3,169,72177,19
Bizim Mağazaları15,650,3841,33
Borusan Mannesmann33,6610,00193,97
Borusan Yat. Paz.620,301,22935,32
Bosch Fren Sistemleri1.206,90-1,23319,38
Bossa16,803,58108,44
Brisa20,00-1,57113,24
Burçelik21,04-0,28262,13
Burçelik Vana53,35-2,56449,43
Bursa Çimento10,179,95154,04
Carrefoursa79,45-6,36200,41
Casa Emtia Petrol95,00-5,47911,71
Ceo Event Medya6,45-1,3876,12
Coca Cola İçecek62,600,1665,35
Cosmos Yat. Holding7,500,00267,65
Credıtwest Faktorıng5,93-1,33105,90
Çelebi160,101,7861,15
Çelik Halat18,201,11180,00
Çemaş Döküm2,220,0077,10
Çemtaş16,007,0296,83
Çimbeton218,404,40429,33
Çimentaş32,90-1,38119,33
Çimsa18,190,83100,33
Çuhadaroğlu Metal7,993,50150,47
Dagi Giyim8,210,12228,40
Dagi Yatırım Holding11,810,25422,57
Dardanel32,049,95745,38
Datagate Bilgisayar15,311,1996,03
Demısaş Döküm6,301,9481,03
Denge Holding5,40-1,82294,16
Deniz GMYO3,28-0,6155,88
Derimod9,52-1,1433,33
Derlüks Deri8,68-3,56114,54
Desa Deri9,842,93116,74
Despec Bilgisayar12,756,61200,71
Deva Holding24,641,57175,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,86-1,81
Diriteks Diriliş Tekstil3,73-0,53378,21
Ditaş Doğan34,006,78257,33
DO-CO556,50-0,34-1,33
Doğan Burda22,28-1,85267,05
Doğan Holding3,07-0,3270,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,754,5666,67
Doğusan4,039,8193,75
Doğuş GMYO8,650,1290,95
Doğuş Otomotiv26,801,90181,51
Döktaş Dökümcülük30,720,72-2,93
Duran Doğan Basım11,007,7465,43
Dyo Boya11,37-0,35132,04
Eczacıbaşı İlaç7,938,93117,22
Eczacıbaşı Yatırım28,469,97195,46
Edip Gayrimenkul3,030,00117,99
Ege Endüstri1.567,00-1,07178,55
Ege Gübre149,00-5,10202,26
Ege Profil31,76-2,70165,33
Ege Seramik9,72-0,92164,24
Egeplast23,94-4,2491,52
Ekiz Kimya7,207,621080,33
Emek Elektrik6,579,87313,21
Eminiş Ambalaj30,78-9,951925,00
Emlak Konut GMYO2,15-1,3848,51
Enerjisa Enerji11,740,3474,29
Enka İnşaat7,34-0,6831,50
Erbosan42,20-2,9968,94
Ereğli Demir Çelik14,280,4262,12
Ersu Gıda4,97-0,40140,10
Escort Teknoloji6,350,32356,83
Esenboğa Elektrik17,73-0,11
Etiler Gıda4,030,00245,15
Euro Kapital Yat. Ort.3,70-1,86130,71
Euro Trend Yat. Ort.3,57-1,65199,04
Euro Yat. Ort.4,35-4,40286,41
Euro Yatırım Holding2,78-0,3685,33
Fade Gıda6,43-1,98
Fenerbahçe Futbol30,161,55108,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,77-1,8848,14
F-M İzmit Piston114,60-0,09141,96
Fonet Bilgi Teknolojileri12,351,1560,60
Ford Otosan123,50-0,3286,80
Formet Çelik Kapı4,663,5655,33
Frigo Pak Gıda21,40-1,29205,48
Galatasaray Sportif4,05-2,4199,51
Garanti Bankası9,94-0,20-10,77
Garanti Faktoring10,872,26180,88
Garanti Yat. Ort.3,25-2,11226,04
Gedik Y. Men. Değ.12,35-4,56292,69
Gediz Ambalaj27,70-8,40309,76
Gentaş5,927,05187,10
Gersan Elektrik6,382,08100,00
Global Men. Değ.5,84-2,50210,64
Global Yat. Holding4,76-1,45-2,26
Good-Year8,190,99102,22
Göltaş Çimento37,98-2,67113,49
Gözde Girişim7,72-0,1350,19
GSD Denizcilik5,01-0,2095,70
GSD Holding2,41-1,6361,74
Gübre Fabrik.62,459,95590,82
Güler Yat. Holding11,97-0,66489,66
Halk GMYO3,36-9,92188,50
Hatay Tekstil14,55-4,84116,07
Hedef Girişim8,51-0,12256,62
Hektaş16,081,90100,50
HUB Girişim17,82-0,6789,80
Hürriyet Gzt.2,150,4788,60
ICBC Turkey Bank6,51-0,1523,53
İdealist Danışmanlık14,10-4,73324,70
İdealist GMYO6,66-3,20117,65
İhlas Ev Aletleri2,04-4,23-34,82
İhlas Gayrimenkul1,27-2,3123,38
İhlas Gazetecilik4,50-0,66-0,88
İhlas Holding1,20-2,4431,87
İhlas Yayın Holding1,17-0,8540,35
İndeks Bilgisayar17,452,0586,04
Info Yatırım6,251,30226,41
İntema27,029,93191,79
Inveo Yatırım Holding52,359,93580,75
İpek Doğal Enerji13,778,8578,37
İskenderun Demir Çelik9,94-0,6027,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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