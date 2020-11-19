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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:39:57 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,42-2,48406,45
Acıpayam Selüloz16,790,48165,89
Adel Kalemcilik19,90-0,5026,75
Adese Alışveriş Ticaret3,30-0,90131,05
Afyon Çimento4,410,6893,57
Ak Enerji2,210,00102,75
Akbank6,473,19-20,22
Akçansa13,480,6039,05
Akdeniz Yatırım Hold.6,520,62209,00
Akfen GMYO4,070,990,49
Akın Tekstil22,525,7363,31
Akiş GMYO3,630,8315,88
Akmerkez GMYO55,305,94146,82
Aksa10,494,6949,79
Aksa Enerji7,260,8391,05
Aksigorta7,92-0,6346,18
Aksu Enerji12,340,65-17,01
Alarko Carrıer185,501,37210,59
Alarko GMYO16,991,4315,59
Alarko Holding6,631,8412,86
Albaraka Türk1,760,0015,03
Alcatel Lucent Teletaş27,88-1,41131,56
Alkim Kağıt13,060,31140,97
Alkim Kimya14,321,78130,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,72-0,37563,41
Altınyunus Çeşme47,661,75377,08
Anadolu Efes21,54-0,831,23
Anadolu Grubu Holding21,481,9922,11
Anadolu Hayat Emek.8,05-1,7132,29
Anadolu Isuzu16,68-0,6037,06
Anadolu Sigorta6,94-0,8667,09
Anel Elektrik3,19-0,3180,95
Arçelik28,781,4838,10
ARD Bilişim Teknolojileri35,780,28
Arena Bilgisayar36,900,54406,52
Armada Bilgisayar51,00-2,67211,17
Arsan Tekstil6,89-2,1392,46
Artı Yatırım Holding6,20-4,62665,43
Aselsan18,270,6175,49
Ata GMYO4,566,290,66
Atakule GMYO2,420,0026,04
Atlantis Yatırım Holding5,299,98429,00
Atlas Yat. Ort.1,701,8075,88
AvivaSA Emeklilik Hayat14,120,285,33
Avrasya GMYO3,555,97135,10
Avrasya Petrol ve Tur.3,202,5675,82
Avrupa Yatırım Holding5,02-4,20225,97
Ayen Enerji5,521,2859,08
Ayes Çelik Hasır Ve Çit9,701,15342,92
Aygaz12,381,061,93
Bagfaş17,983,816,90
Bak Ambalaj17,81-0,22144,49
Balatacılar Balatacılık7,35-1,08492,74
Bantaş Ambalaj5,35-0,37112,30
Banvit25,200,9635,70
Baştaş Başkent Çimento8,000,00208,88
Batı Çimento4,300,9429,91
Batısöke Çimento2,57-2,6596,18
Bayrak Taban Sanayi8,110,37
Bera Holding10,98-4,02185,19
Berkosan Yalıtım6,362,75132,12
Beşiktaş Futbol Yat.3,060,9924,90
Beyaz Filo9,970,61218,55
Bilici Yatırım6,301,94119,78
Bim Mağazalar70,00-0,9251,49
Birko Mensucat1,260,80306,45
Birlik Mensucat2,431,25113,16
Bizim Mağazaları15,72-1,1341,96
Bomonti Elektrik22,609,921665,63
Borusan Mannesmann15,301,3233,62
Borusan Yat. Paz.200,003,09233,81
Bosch Fren Sistemleri1.075,000,65273,55
Bossa12,700,0057,57
Brisa18,161,8593,62
Burçelik22,100,18280,38
Burçelik Vana66,00-0,83579,71
Bursa Çimento8,595,92114,57
Carrefoursa23,72-0,67403,61
Casa Emtia Petrol60,5010,00544,30
Ceo Event Medya6,640,3081,31
Coca Cola İçecek58,50-1,7654,52
Cosmos Yat. Holding6,950,72240,69
Credıtwest Faktorıng5,899,89104,51
Çelebi83,050,18-16,41
Çelik Halat17,500,06169,23
Çemaş Döküm2,410,0092,26
Çemtaş14,440,3577,64
Çimbeton136,400,74230,59
Çimentaş32,66-0,37117,73
Çimsa15,301,1968,50
Çuhadaroğlu Metal6,390,47100,31
Dagi Giyim8,94-5,70257,60
Dagi Yatırım Holding15,25-4,51574,78
Dardanel25,30-1,94567,55
Datagate Bilgisayar15,29-1,1695,77
Demısaş Döküm5,99-0,1772,13
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,38-0,2960,63
Derimod9,58-0,5234,17
Derlüks Deri9,841,34143,22
Desa Deri7,493,0364,98
Despec Bilgisayar11,52-1,62171,70
Deva Holding23,900,25167,70
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,63-0,09
Diriteks Diriliş Tekstil3,326,75325,64
Ditaş Doğan28,20-2,08196,37
DO-CO378,902,05-32,82
Doğan Burda21,100,48247,61
Doğan Holding2,56-1,1642,58
Doğtaş Kelebek Mobilya2,610,0058,18
Doğusan3,471,1766,83
Doğuş GMYO8,980,9098,23
Doğuş Otomotiv30,62-3,10221,64
Döktaş Dökümcülük33,88-0,067,06
Duran Doğan Basım22,683,0061,54
Dyo Boya11,252,65129,59
Eczacıbaşı İlaç6,860,2987,91
Eczacıbaşı Yatırım18,95-0,4296,73
Edip Gayrimenkul3,021,00117,27
Ege Endüstri1.325,002,27135,53
Ege Gübre128,803,62161,28
Ege Profil21,10-0,9476,27
Ege Seramik8,760,23138,14
Egeplast19,020,1152,16
Ekiz Kimya8,40-2,891277,05
Emek Elektrik3,390,30113,21
Eminiş Ambalaj23,680,001457,89
Emlak Konut GMYO1,92-3,5232,63
Enerjisa Enerji9,71-0,9244,15
Enka İnşaat7,260,2830,06
Erbosan27,061,508,33
Ereğli Demir Çelik11,45-4,2629,99
Ersu Gıda5,35-1,11158,45
Escort Teknoloji6,01-1,48332,37
Esenboğa Elektrik18,090,00
Etiler Gıda4,90-0,41319,66
Euro Kapital Yat. Ort.3,60-0,55124,47
Euro Trend Yat. Ort.4,474,20274,43
Euro Yat. Ort.5,35-9,93375,24
Euro Yatırım Holding3,001,69100,00
Fade Gıda6,12-1,45
Fenerbahçe Futbol34,543,72138,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,172,7778,77
F-M İzmit Piston118,800,34150,83
Fonet Bilgi Teknolojileri11,66-1,7751,63
Ford Otosan117,001,0476,97
Formet Çelik Kapı4,800,0060,00
Frigo Pak Gıda24,32-2,33247,16
Galatasaray Sportif3,882,1191,13
Garanti Bankası9,527,57-14,54
Garanti Faktoring10,49-0,29171,06
Garanti Yat. Ort.2,981,71198,96
Gedik Y. Men. Değ.9,430,75199,84
Gediz Ambalaj19,55-0,15189,20
Gentaş4,870,62136,18
Gersan Elektrik6,48-0,92103,13
Global Men. Değ.4,853,19157,98
Global Yat. Holding4,660,43-4,31
Good-Year7,596,6087,41
Göltaş Çimento22,941,4128,95
Gözde Girişim6,534,3127,04
GSD Denizcilik5,11-6,5899,61
GSD Holding2,260,0051,68
Gübre Fabrik.41,5810,00359,96
Güler Yat. Holding13,640,29571,92
Halk GMYO2,643,94126,68
Hatay Tekstil13,232,2496,47
Hedef Girişim6,111,66156,05
Hektaş12,800,2359,60
HUB Girişim17,10-1,9582,14
Hürriyet Gzt.2,170,9390,35
ICBC Turkey Bank6,751,2028,08
İdealist Danışmanlık12,906,61288,55
İdealist GMYO6,20-0,16102,61
İhlas Ev Aletleri1,860,54-40,58
İhlas Gayrimenkul1,250,0021,44
İhlas Gazetecilik4,521,80-0,44
İhlas Holding1,150,8826,37
İhlas Yayın Holding1,182,6141,55
İndeks Bilgisayar16,631,0977,30
Info Yatırım13,003,09167,34
İntema19,581,24111,45
Inveo Yatırım Holding28,921,69276,07
İpek Doğal Enerji11,550,1749,61
İskenderun Demir Çelik8,31-4,046,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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