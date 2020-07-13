Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,65
|8,63
|96,24
|Acıpayam Selüloz
|9,64
|4,22
|52,66
|Adel Kalemcilik
|16,16
|4,26
|2,93
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|5,77
|54,03
|Afyon Çimento
|4,07
|9,41
|78,64
|Ak Enerji
|2,13
|9,79
|95,41
|Akbank
|5,86
|1,91
|-27,74
|Akçansa
|13,98
|5,51
|44,21
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,23
|9,86
|53,08
|Akfen GMYO
|3,93
|4,80
|-2,96
|Akın Tekstil
|13,78
|4,63
|-0,07
|Akiş GMYO
|3,26
|4,15
|4,07
|Akmerkez GMYO
|36,20
|1,34
|61,57
|Aksa
|7,38
|3,36
|5,38
|Aksa Enerji
|5,83
|3,74
|53,42
|Aksigorta
|7,79
|7,89
|43,78
|Aksu Enerji
|11,51
|4,54
|-22,60
|Alarko Carrıer
|78,50
|3,15
|30,83
|Alarko GMYO
|18,35
|7,75
|20,86
|Alarko Holding
|5,80
|7,01
|-2,52
|Albaraka Türk
|1,80
|9,76
|17,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,48
|3,34
|61,79
|Alkim Kağıt
|11,30
|4,24
|108,50
|Alkim Kimya
|12,85
|5,33
|107,19
|Altınyağ
|1,34
|9,84
|226,83
|Altınyunus Çeşme
|40,50
|1,15
|305,41
|Anadolu Cam
|5,38
|2,87
|26,17
|Anadolu Efes
|22,72
|2,25
|-1,56
|Anadolu Grubu Holding
|21,58
|5,17
|22,68
|Anadolu Hayat Emek.
|8,45
|2,42
|38,86
|Anadolu Isuzu
|14,73
|7,28
|21,04
|Anadolu Sigorta
|6,47
|2,21
|55,77
|Anel Elektrik
|5,02
|5,46
|56,39
|Arçelik
|20,50
|3,80
|-1,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,06
|3,33
|Arena Bilgisayar
|17,20
|3,61
|136,10
|Armada Bilgisayar
|23,80
|2,94
|45,21
|Arsan Tekstil
|5,38
|4,67
|50,28
|Artı Yatırım Holding
|1,95
|-2,01
|140,74
|Aselsan
|32,34
|1,76
|54,44
|Ata GMYO
|3,67
|5,46
|-18,98
|Atakule GMYO
|2,35
|8,29
|22,40
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,88
|9,94
|30,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,50
|4,31
|15,62
|Avrasya GMYO
|2,71
|8,84
|79,47
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|5,00
|15,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,90
|0,00
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|3,03
|10,39
|Ayen Enerji
|6,95
|8,59
|100,29
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,20
|5,00
|91,78
|Aygaz
|11,95
|4,92
|-1,61
|Bagfaş
|17,25
|4,23
|2,56
|Bak Ambalaj
|9,29
|4,62
|26,39
|Balatacılar Balatacılık
|2,03
|0,50
|63,71
|Bantaş Ambalaj
|4,08
|7,65
|61,90
|Banvit
|24,66
|1,15
|32,79
|Baştaş Başkent Çimento
|4,50
|5,88
|73,75
|Batı Çimento
|3,70
|9,79
|11,78
|Batısöke Çimento
|1,73
|8,12
|32,06
|Bayrak Taban Sanayi
|7,32
|-0,81
|Bera Holding
|5,43
|2,07
|41,04
|Berkosan Yalıtım
|4,45
|7,23
|62,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,97
|-6,90
|21,22
|Beyaz Filo
|4,10
|7,89
|31,00
|Bilici Yatırım
|8,10
|3,85
|88,39
|Bim Mağazalar
|70,50
|3,45
|52,57
|Birko Mensucat
|0,48
|2,13
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,74
|9,43
|52,63
|Bizim Mağazaları
|20,02
|2,93
|79,23
|Bomonti Elektrik
|5,50
|-2,31
|329,69
|Borusan Mannesmann
|12,01
|2,04
|4,89
|Borusan Yat. Paz.
|77,75
|-1,33
|29,77
|Bosch Fren Sistemleri
|414,40
|9,98
|44,00
|Bossa
|9,89
|4,32
|22,70
|Brisa
|12,69
|3,17
|35,30
|Burçelik
|11,40
|3,83
|96,21
|Burçelik Vana
|30,32
|5,94
|212,26
|Bursa Çimento
|4,85
|9,98
|21,15
|Carrefoursa
|7,47
|3,46
|58,60
|Casa Emtia Petrol
|20,86
|1,76
|122,15
|Ceo Event Medya
|4,29
|5,41
|17,14
|Coca Cola İçecek
|45,16
|1,30
|19,28
|Cosmos Yat. Holding
|2,84
|2,53
|39,22
|Credıtwest Faktorıng
|4,62
|1,99
|60,42
|Çelebi
|77,35
|1,78
|-24,24
|Çelik Halat
|11,77
|9,08
|81,08
|Çemaş Döküm
|1,71
|7,55
|36,42
|Çemtaş
|8,67
|5,09
|6,66
|Çimbeton
|62,60
|6,19
|51,72
|Çimentaş
|24,06
|4,79
|60,40
|Çimsa
|11,05
|5,84
|21,70
|Çuhadaroğlu Metal
|3,94
|6,49
|23,51
|Dagi Giyim
|6,36
|0,63
|154,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,40
|1,37
|227,43
|Dardanel
|11,59
|0,78
|205,80
|Datagate Bilgisayar
|9,43
|5,01
|20,74
|Demısaş Döküm
|6,16
|3,53
|77,01
|Denge Holding
|1,83
|9,58
|33,58
|Deniz GMYO
|5,70
|5,75
|12,87
|Denizli Cam
|8,31
|2,97
|-0,36
|Derimod
|6,96
|4,19
|-2,52
|Derlüks Deri
|7,04
|8,81
|74,01
|Desa Deri
|5,11
|3,23
|12,56
|Despec Bilgisayar
|7,92
|6,17
|86,79
|Deva Holding
|19,70
|2,60
|120,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|3,28
|61,54
|Ditaş Doğan
|27,24
|9,93
|186,28
|DO-CO
|341,00
|4,28
|-39,54
|Doğan Burda
|17,77
|9,96
|192,75
|Doğan Holding
|2,27
|3,18
|26,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|9,84
|62,42
|Doğusan
|3,02
|0,67
|45,19
|Doğuş GMYO
|5,81
|3,75
|28,26
|Doğuş Otomotiv
|15,93
|5,64
|67,33
|Döktaş Dökümcülük
|24,88
|3,24
|-21,38
|Duran Doğan Basım
|17,85
|9,98
|27,14
|Dyo Boya
|6,68
|3,73
|36,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,55
|5,14
|79,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,18
|4,12
|57,59
|Edip Gayrimenkul
|2,45
|6,06
|76,26
|Ege Endüstri
|668,00
|4,47
|18,74
|Ege Gübre
|86,65
|3,40
|74,00
|Ege Profil
|14,80
|2,49
|23,64
|Ege Seramik
|5,41
|6,29
|47,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,21
|-3,20
|278,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,13
|-0,88
|189,74
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|300,00
|Egeplast
|16,20
|-2,41
|29,60
|Ekiz Kimya
|9,49
|-7,23
|1455,74
|Emek Elektrik
|2,85
|4,40
|79,25
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|1,37
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|2,27
|5,09
|55,48
|Enerjisa Enerji
|8,87
|3,02
|31,68
|Enka İnşaat
|6,10
|2,18
|9,28
|Erbosan
|22,28
|4,40
|-10,81
|Ereğli Demir Çelik
|8,90
|3,49
|-1,55
|Ersu Gıda
|4,46
|5,44
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,95
|9,12
|184,17
|Etiler Gıda
|2,85
|1,79
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,04
|6,25
|27,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,85
|6,94
|54,96
|Euro Yat. Ort.
|1,83
|5,78
|62,56
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|5,20
|21,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,22
|-0,65
|-15,55
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,34
|5,08
|-5,03
|F-M İzmit Piston
|55,05
|2,13
|16,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,79
|3,75
|40,31
|Ford Otosan
|74,45
|1,99
|12,61
|Formet Çelik Kapı
|3,13
|7,93
|4,33
|Frigo Pak Gıda
|18,15
|0,83
|40,05
|Galatasaray Sportif
|2,58
|-3,01
|27,09
|Garanti Bankası
|7,97
|2,05
|-28,46
|Garanti Faktoring
|5,23
|4,81
|35,14
|Garanti Yat. Ort.
|2,14
|9,74
|98,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,25
|1,43
|194,12
|Gedik Yatırım Holding
|22,20
|1,65
|188,69
|Gediz Ambalaj
|11,30
|5,12
|67,16
|Gentaş
|2,98
|6,81
|44,52
|Gersan Elektrik
|5,57
|9,86
|74,61
|Global Men. Değ.
|5,00
|5,71
|165,96
|Global Yat. Holding
|4,25
|4,17
|-12,73
|Good-Year
|5,73
|7,10
|41,48
|Göltaş Çimento
|20,06
|6,93
|12,76
|Gözde Girişim
|4,91
|4,47
|-4,47
|GSD Denizcilik
|4,11
|5,38
|60,55
|GSD Holding
|2,19
|5,80
|46,98
|Gübre Fabrik.
|27,08
|1,73
|199,56
|Güler Yat. Holding
|14,50
|-0,62
|614,29
|Güneş Sigorta
|4,54
|9,40
|108,26
|Halk GMYO
|2,36
|5,83
|93,87
|Halk Sigorta
|3,45
|9,72
|106,13
|Hatay Tekstil
|9,64
|4,22
|43,15
|Hedef Girişim
|3,14
|9,41
|20,31
|Hektaş
|14,16
|4,12
|76,56
|HUB Girişim
|20,12
|2,13
|114,30
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|5,71
|29,82
|ICBC Turkey Bank
|5,59
|3,90
|6,07
|İdealist Danışmanlık
|3,99
|3,37
|20,18
|İdealist GMYO
|4,30
|5,65
|40,52
|İhlas Ev Aletleri
|2,34
|8,84
|-25,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,81
|9,70
|50,83
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|2,83
|-41,26
|İhlas Holding
|0,92
|9,52
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|7,08
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|11,08
|5,12
|18,13
|Info Yatırım
|5,40
|5,88
|11,05
|İntema
|12,73
|2,99
|37,47
|İpek Doğal Enerji
|14,32
|2,65
|85,49
|İskenderun Demir Çelik
|7,44
|3,48
|-7,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)