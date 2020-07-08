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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:38:34 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,80 1,33 104,30
Acıpayam Selüloz 9,84 -0,61 55,83
Adel Kalemcilik 16,99 -3,14 8,22
Adese Alışveriş Ticaret 2,14 -0,47 49,83
Afyon Çimento 4,10 -3,53 79,96
Ak Enerji 2,17 2,36 99,08
Akbank 5,93 -1,50 -26,88
Akçansa 15,20 -1,62 56,79
Akdenız Güvenlık Hız. 3,28 7,19 55,45
Akfen GMYO 4,19 0,24 3,46
Akın Tekstil 14,30 -3,05 3,70
Akiş GMYO 3,39 -0,29 8,22
Akmerkez GMYO 35,08 0,17 56,57
Aksa 8,19 9,93 16,94
Aksa Enerji 5,85 -2,34 53,95
Aksigorta 7,48 0,40 38,06
Aksu Enerji 12,12 0,17 -18,49
Alarko Carrıer 76,50 -0,13 27,50
Alarko GMYO 18,74 4,93 23,43
Alarko Holding 5,89 0,00 -1,01
Albaraka Türk 1,85 -1,07 20,92
Alcatel Lucent Teletaş 19,86 1,33 64,95
Alkim Kağıt 11,88 0,68 119,20
Alkim Kimya 13,15 -0,08 112,03
Altınyağ 1,23 -0,81 200,00
Altınyunus Çeşme 37,86 -0,37 278,98
Anadolu Cam 5,52 1,10 29,45
Anadolu Efes 22,74 2,34 -1,47
Anadolu Grubu Holding 21,76 6,15 23,71
Anadolu Hayat Emek. 8,41 2,31 38,21
Anadolu Isuzu 14,78 -1,00 21,45
Anadolu Sigorta 6,39 -0,93 53,85
Anel Elektrik 4,85 0,41 51,09
Arçelik 19,73 1,44 -5,33
ARD Bilişim Teknolojileri 32,32 -1,70
Arena Bilgisayar 16,09 1,51 120,87
Armada Bilgisayar 23,40 -2,09 42,77
Arsan Tekstil 5,80 -1,53 62,01
Artı Yatırım Holding 2,19 -0,45 170,37
Aselsan 32,62 0,06 55,78
Ata GMYO 3,84 -2,78 -15,23
Atakule GMYO 2,43 -3,57 26,56
Atlantis Yatırım Holding 2,09 0,00 109,00
Atlas Yat. Ort. 1,85 0,00 28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,18 2,85 13,24
Avrasya GMYO 2,64 -3,30 74,83
Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -3,62 17,03
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70
Avrupa Yatırım Holding 1,78 -2,20 15,58
Ayen Enerji 7,09 -3,14 104,32
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,18 1,46 90,87
Aygaz 12,31 -0,16 1,35
Bagfaş 18,35 -1,29 9,10
Bak Ambalaj 9,86 1,65 34,15
Balatacılar Balatacılık 2,15 -0,46 73,39
Bantaş Ambalaj 4,27 0,23 69,44
Banvit 25,56 -1,01 37,64
Baştaş Başkent Çimento 4,41 -1,56 70,27
Batı Çimento 3,72 -0,53 12,39
Batısöke Çimento 1,74 -3,87 32,82
Bayrak Taban Sanayi 7,24 -2,95
Bera Holding 4,82 0,00 25,19
Berkosan Yalıtım 4,69 -2,09 71,17
Beşiktaş Futbol Yat. 3,14 -2,79 28,16
Beyaz Filo 3,98 -2,93 27,16
Bilici Yatırım 8,37 -1,53 94,67
Bim Mağazalar 71,05 -0,49 53,76
Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84
Birlik Mensucat 1,90 0,53 66,67
Bizim Mağazaları 20,34 1,19 82,09
Bomonti Elektrik 5,75 1,59 349,22
Borusan Mannesmann 12,02 0,00 4,98
Borusan Yat. Paz. 71,20 -0,28 18,84
Bosch Fren Sistemleri 311,70 0,23 8,31
Bossa 10,38 -0,57 28,78
Brisa 13,03 -0,61 38,93
Burçelik 11,15 9,96 91,91
Burçelik Vana 27,06 8,76 178,68
Bursa Çimento 4,76 -0,63 18,90
Carrefoursa 7,57 -0,92 60,72
Casa Emtia Petrol 22,22 -3,39 136,63
Ceo Event Medya 4,19 -2,78 14,41
Coca Cola İçecek 47,66 0,76 25,89
Cosmos Yat. Holding 2,84 -0,70 39,22
Credıtwest Faktorıng 4,43 4,48 53,82
Çelebi 73,25 -2,07 -28,26
Çelik Halat 11,94 1,19 83,69
Çemaş Döküm 1,74 -3,87 38,81
Çemtaş 9,04 0,67 11,21
Çimbeton 63,15 1,20 53,05
Çimentaş 24,68 0,24 64,53
Çimsa 11,28 -1,74 24,23
Çuhadaroğlu Metal 4,02 -0,99 26,02
Dagi Giyim 5,87 0,51 134,80
Dagi Yatırım Holding 7,36 2,94 225,66
Dardanel 11,54 -0,09 204,49
Datagate Bilgisayar 10,03 1,52 28,43
Demısaş Döküm 6,03 -0,33 73,28
Denge Holding 1,49 -0,67 8,76
Deniz GMYO 5,94 -1,33 17,62
Denizli Cam 8,78 -2,12 5,28
Derimod 7,43 -1,46 4,06
Derlüks Deri 7,41 5,26 83,15
Desa Deri 5,24 -1,32 15,42
Despec Bilgisayar 8,21 2,24 93,63
Deva Holding 20,28 0,20 127,16
Diriteks Diriliş Tekstil 1,24 -2,36 58,97
Ditaş Doğan 20,24 1,40 112,71
DO-CO 329,10 -3,03 -41,65
Doğan Burda 16,98 -2,36 179,74
Doğan Holding 2,38 2,15 32,55
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,78 2,96 68,48
Doğusan 3,14 -4,56 50,96
Doğuş GMYO 6,21 -2,97 37,09
Doğuş Otomotiv 15,38 0,98 61,55
Döktaş Dökümcülük 25,40 0,08 -19,74
Duran Doğan Basım 17,84 -0,94 27,07
Dyo Boya 6,67 0,60 36,12
Eczacıbaşı İlaç 6,78 -0,29 85,72
Eczacıbaşı Yatırım 16,04 1,91 66,52
Edip Gayrimenkul 2,69 7,17 93,53
Ege Endüstri 644,80 0,56 14,62
Ege Gübre 86,35 0,58 73,39
Ege Profil 14,96 -0,47 24,98
Ege Seramik 5,69 -2,07 54,68
Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 0,00 265,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 2,80 182,05
Egeli&Co Yatırım Holding 0,77 0,00 285,00
Egeplast 17,11 1,24 36,88
Ekiz Kimya 9,42 0,00 1444,26
Emek Elektrik 2,98 -2,93 87,42
Eminiş Ambalaj 3,87 -0,51 154,61
Emlak Konut GMYO 2,30 2,68 57,53
Enerjisa Enerji 8,90 0,68 32,13
Enka İnşaat 6,50 3,01 16,45
Erbosan 22,68 1,07 -9,21
Ereğli Demir Çelik 8,68 1,76 -3,98
Ersu Gıda 4,66 -1,69 125,12
Escort Teknoloji 4,04 -0,25 190,65
Etiler Gıda 2,81 0,00 14,69
Euro Kapital Yat. Ort. 2,24 -2,18 39,67
Euro Trend Yat. Ort. 2,00 -2,44 67,53
Euro Yat. Ort. 1,91 -2,55 69,67
Euro Yatırım Holding 2,01 -0,99 34,00
Fenerbahçe Futbol 12,96 -5,95 -10,44
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,69 -0,42 2,63
F-M İzmit Piston 51,35 -1,06 8,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,47 0,38 36,15
Ford Otosan 75,15 0,20 13,67
Formet Çelik Kapı 3,20 -0,62 6,67
Frigo Pak Gıda 18,30 -0,22 41,20
Galatasaray Sportif 2,83 -1,05 39,41
Garanti Bankası 8,22 -1,20 -26,21
Garanti Faktoring 5,50 -0,54 42,12
Garanti Yat. Ort. 2,18 -2,68 101,85
Gedik Y. Men. Değ. 9,43 0,11 199,84
Gedik Yatırım Holding 23,20 -0,51 201,69
Gediz Ambalaj 12,14 1,42 79,59
Gentaş 2,88 -1,71 39,67
Gersan Elektrik 5,74 -3,85 79,94
Global Men. Değ. 5,58 6,29 196,81
Global Yat. Holding 4,09 -1,68 -16,02
Good-Year 5,84 0,17 44,20
Göltaş Çimento 20,44 2,25 14,90
Gözde Girişim 5,12 0,59 -0,39
GSD Denizcilik 4,36 2,83 70,31
GSD Holding 2,25 1,35 51,01
Gübre Fabrik. 28,26 3,37 212,61
Güler Yat. Holding 12,01 0,08 491,63
Güneş Sigorta 4,61 0,88 111,47
Halk GMYO 2,38 -0,42 95,51
Halk Sigorta 3,54 -6,10 78,79
Hatay Tekstil 10,26 -1,54 52,36
Hedef Girişim 3,14 0,00 20,31
Hektaş 14,38 0,35 79,30
HUB Girişim 20,74 0,39 120,91
Hürriyet Gzt. 1,52 -2,56 33,33
ICBC Turkey Bank 5,67 -0,70 7,59
İdealist Danışmanlık 4,01 -2,20 20,78
İdealist GMYO 4,51 -0,44 47,39
İhlas Ev Aletleri 2,34 -3,31 -25,24
İhlas Gayrimenkul 1,92 2,13 60,00
İhlas Gazetecilik 4,19 -0,24 -38,47
İhlas Holding 0,92 0,00 1,10
İhlas Yayın Holding 1,24 -0,80 21,57
İndeks Bilgisayar 11,38 0,62 21,33
Info Yatırım 5,13 1,58 5,50
İntema 13,07 0,23 41,14
İpek Doğal Enerji 14,37 -0,42 86,14
İskenderun Demir Çelik 7,43 0,41 -7,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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