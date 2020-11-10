Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,24
|-9,06
|450,54
|Acıpayam Selüloz
|17,28
|-5,93
|173,65
|Adel Kalemcilik
|20,48
|3,70
|30,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,78
|-1,07
|94,64
|Afyon Çimento
|4,61
|4,54
|102,35
|Ak Enerji
|2,33
|-0,85
|113,76
|Akbank
|5,66
|5,20
|-30,21
|Akçansa
|13,56
|-0,29
|39,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,36
|-5,64
|201,42
|Akfen GMYO
|4,09
|0,99
|0,99
|Akın Tekstil
|19,90
|5,79
|44,31
|Akiş GMYO
|3,92
|-0,25
|25,14
|Akmerkez GMYO
|60,65
|-3,12
|170,70
|Aksa
|9,31
|-0,11
|32,94
|Aksa Enerji
|7,21
|2,27
|89,74
|Aksigorta
|7,35
|-0,27
|35,66
|Aksu Enerji
|12,42
|0,40
|-16,48
|Alarko Carrıer
|154,00
|10,00
|157,85
|Alarko GMYO
|18,30
|3,86
|24,51
|Alarko Holding
|6,50
|-0,91
|10,64
|Albaraka Türk
|1,76
|0,00
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,58
|-9,42
|153,99
|Alkim Kağıt
|13,35
|-0,52
|146,32
|Alkim Kimya
|14,59
|-0,88
|135,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,80
|-5,72
|582,93
|Altınyunus Çeşme
|51,35
|-3,57
|414,01
|Anadolu Efes
|21,54
|0,37
|1,23
|Anadolu Grubu Holding
|20,92
|3,36
|18,93
|Anadolu Hayat Emek.
|8,44
|0,48
|38,70
|Anadolu Isuzu
|16,12
|0,37
|32,46
|Anadolu Sigorta
|6,94
|1,31
|67,09
|Anel Elektrik
|3,29
|-1,50
|86,63
|Arçelik
|27,90
|-1,06
|33,88
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,00
|-2,91
|Arena Bilgisayar
|37,94
|-6,18
|420,80
|Armada Bilgisayar
|49,28
|-2,99
|200,67
|Arsan Tekstil
|6,73
|9,97
|87,99
|Artı Yatırım Holding
|7,64
|9,93
|843,21
|Aselsan
|18,03
|0,73
|73,18
|Ata GMYO
|3,80
|-0,26
|-16,11
|Atakule GMYO
|2,53
|3,27
|31,77
|Atlantis Yatırım Holding
|5,69
|-0,18
|469,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|1,10
|89,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,14
|2,24
|5,48
|Avrasya GMYO
|3,16
|-2,17
|109,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|-2,05
|57,14
|Avrupa Yatırım Holding
|5,89
|4,62
|282,47
|Ayen Enerji
|5,66
|-1,91
|63,11
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,40
|0,87
|374,89
|Aygaz
|11,88
|1,28
|-2,19
|Bagfaş
|17,43
|-4,18
|3,63
|Bak Ambalaj
|18,20
|-4,46
|149,84
|Balatacılar Balatacılık
|7,52
|-9,94
|506,45
|Bantaş Ambalaj
|5,41
|2,27
|114,68
|Banvit
|24,96
|-1,73
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|7,80
|0,00
|201,16
|Batı Çimento
|4,22
|0,24
|27,49
|Batısöke Çimento
|2,49
|1,22
|90,08
|Bayrak Taban Sanayi
|8,08
|-1,46
|Bera Holding
|10,17
|-0,49
|164,16
|Berkosan Yalıtım
|6,60
|-3,79
|140,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,15
|-3,08
|28,57
|Beyaz Filo
|10,40
|-7,23
|232,29
|Bilici Yatırım
|7,19
|-9,90
|150,83
|Bim Mağazalar
|69,00
|-1,99
|49,32
|Birko Mensucat
|1,36
|-7,48
|338,71
|Birlik Mensucat
|2,59
|-2,26
|127,19
|Bizim Mağazaları
|14,76
|-0,94
|33,30
|Bomonti Elektrik
|14,76
|9,99
|1053,13
|Borusan Mannesmann
|15,20
|3,54
|32,75
|Borusan Yat. Paz.
|197,40
|9,97
|229,47
|Bosch Fren Sistemleri
|947,00
|4,53
|229,07
|Bossa
|13,60
|2,26
|68,73
|Brisa
|18,26
|-0,27
|94,69
|Burçelik
|22,28
|0,63
|283,48
|Burçelik Vana
|71,00
|-2,74
|631,20
|Bursa Çimento
|7,71
|8,59
|92,59
|Carrefoursa
|22,12
|-2,56
|369,64
|Casa Emtia Petrol
|45,20
|-9,60
|381,36
|Ceo Event Medya
|7,29
|3,99
|99,06
|Coca Cola İçecek
|53,55
|-0,19
|41,44
|Cosmos Yat. Holding
|7,20
|2,86
|252,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|2,51
|84,03
|Çelebi
|83,40
|0,85
|-16,05
|Çelik Halat
|15,48
|-0,19
|138,15
|Çemaş Döküm
|2,26
|-1,31
|80,29
|Çemtaş
|15,44
|3,21
|89,94
|Çimbeton
|141,30
|3,21
|242,46
|Çimentaş
|31,04
|0,78
|106,93
|Çimsa
|14,80
|4,59
|63,00
|Çuhadaroğlu Metal
|6,72
|2,60
|110,66
|Dagi Giyim
|8,57
|-2,94
|242,80
|Dagi Yatırım Holding
|17,97
|-9,97
|695,13
|Dardanel
|24,84
|-4,39
|555,41
|Datagate Bilgisayar
|16,07
|-2,37
|105,76
|Demısaş Döküm
|6,09
|-0,33
|75,00
|Denge Holding
|5,45
|4,81
|297,81
|Deniz GMYO
|3,45
|-0,58
|63,96
|Derimod
|10,13
|0,30
|41,88
|Derlüks Deri
|9,00
|-2,17
|122,45
|Desa Deri
|7,16
|-0,97
|57,71
|Despec Bilgisayar
|11,97
|-2,44
|182,31
|Deva Holding
|24,68
|6,56
|176,44
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,15
|-1,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,63
|10,00
|365,38
|Ditaş Doğan
|29,40
|-2,91
|208,98
|DO-CO
|363,10
|7,52
|-35,62
|Doğan Burda
|22,50
|0,00
|270,68
|Doğan Holding
|2,58
|0,39
|43,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|0,00
|66,67
|Doğusan
|3,73
|2,75
|79,33
|Doğuş GMYO
|8,90
|-2,20
|96,47
|Doğuş Otomotiv
|23,86
|9,95
|150,63
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-0,12
|4,28
|Duran Doğan Basım
|21,62
|1,98
|53,99
|Dyo Boya
|11,39
|-0,18
|132,45
|Eczacıbaşı İlaç
|6,86
|0,15
|87,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,81
|-1,26
|95,28
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|-1,60
|121,58
|Ege Endüstri
|1.401,00
|4,37
|149,04
|Ege Gübre
|124,70
|1,46
|152,96
|Ege Profil
|22,68
|3,56
|89,47
|Ege Seramik
|8,44
|1,93
|129,44
|Egeplast
|19,50
|7,73
|56,00
|Ekiz Kimya
|8,04
|-3,48
|1218,03
|Emek Elektrik
|3,57
|-4,55
|124,53
|Eminiş Ambalaj
|24,52
|9,96
|1513,16
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,08
|29,17
|Enerjisa Enerji
|9,80
|-0,41
|45,49
|Enka İnşaat
|7,43
|-3,26
|33,11
|Erbosan
|27,80
|1,09
|11,29
|Ereğli Demir Çelik
|11,57
|2,21
|31,35
|Ersu Gıda
|5,11
|-0,58
|146,86
|Escort Teknoloji
|6,10
|-2,24
|338,85
|Esenboğa Elektrik
|18,37
|-0,70
|Etiler Gıda
|4,10
|2,76
|251,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,13
|5,63
|157,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,10
|-1,92
|327,20
|Euro Yat. Ort.
|9,30
|9,93
|726,12
|Euro Yatırım Holding
|3,13
|3,64
|108,67
|Fade Gıda
|5,90
|-0,84
|Fenerbahçe Futbol
|34,80
|-3,60
|140,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,66
|-7,15
|67,61
|F-M İzmit Piston
|124,50
|7,33
|162,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,57
|-3,26
|50,46
|Ford Otosan
|117,30
|-2,09
|77,42
|Formet Çelik Kapı
|5,05
|-3,99
|68,33
|Frigo Pak Gıda
|23,50
|6,62
|235,46
|Galatasaray Sportif
|3,89
|1,57
|91,63
|Garanti Bankası
|7,76
|3,74
|-30,34
|Garanti Faktoring
|10,85
|-1,54
|180,36
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|-4,61
|190,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,46
|2,16
|200,80
|Gediz Ambalaj
|19,64
|-1,55
|190,53
|Gentaş
|4,56
|3,40
|121,14
|Gersan Elektrik
|6,38
|-1,85
|100,00
|Global Men. Değ.
|5,07
|0,40
|169,68
|Global Yat. Holding
|4,72
|-3,87
|-3,08
|Good-Year
|7,50
|0,13
|85,19
|Göltaş Çimento
|23,46
|-0,76
|31,87
|Gözde Girişim
|6,70
|-2,47
|30,35
|GSD Denizcilik
|4,95
|-4,07
|93,36
|GSD Holding
|2,29
|-1,72
|53,69
|Gübre Fabrik.
|38,00
|3,54
|320,35
|Güler Yat. Holding
|13,22
|-1,42
|551,23
|Halk GMYO
|2,62
|2,34
|124,97
|Hatay Tekstil
|13,28
|-1,48
|97,21
|Hedef Girişim
|6,49
|1,72
|171,97
|Hektaş
|12,74
|0,71
|58,85
|HUB Girişim
|16,80
|-0,36
|78,94
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|-1,76
|95,61
|ICBC Turkey Bank
|6,94
|-1,14
|31,69
|İdealist Danışmanlık
|10,36
|0,39
|212,05
|İdealist GMYO
|6,24
|-0,95
|103,92
|İhlas Ev Aletleri
|1,91
|1,06
|-38,98
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|0,78
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,57
|-1,51
|0,66
|İhlas Holding
|1,16
|-0,85
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|0,00
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|16,95
|-3,14
|80,71
|Info Yatırım
|11,38
|1,52
|134,03
|İntema
|20,26
|-3,25
|118,79
|Inveo Yatırım Holding
|29,48
|2,29
|283,36
|İpek Doğal Enerji
|11,62
|-0,34
|50,52
|İskenderun Demir Çelik
|8,16
|2,51
|4,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)