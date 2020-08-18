Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,35
|2,13
|80,11
|Acıpayam Selüloz
|8,76
|4,29
|38,72
|Adel Kalemcilik
|16,14
|0,44
|2,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|2,04
|40,03
|Afyon Çimento
|4,04
|3,06
|77,33
|Ak Enerji
|1,77
|4,12
|62,39
|Akbank
|5,05
|1,20
|-37,73
|Akçansa
|12,28
|0,66
|26,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,05
|1,00
|139,34
|Akfen GMYO
|3,12
|0,00
|-22,96
|Akın Tekstil
|14,87
|-2,56
|7,83
|Akiş GMYO
|2,70
|0,00
|-13,81
|Akmerkez GMYO
|44,68
|8,92
|99,42
|Aksa
|6,86
|-1,86
|-2,05
|Aksa Enerji
|4,97
|0,00
|30,79
|Aksigorta
|7,00
|2,04
|29,20
|Aksu Enerji
|9,93
|0,71
|-33,22
|Alarko Carrıer
|92,00
|3,37
|54,04
|Alarko GMYO
|14,87
|-1,65
|1,17
|Alarko Holding
|4,83
|-2,23
|-18,82
|Albaraka Türk
|1,55
|0,65
|1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,68
|3,00
|88,37
|Alkim Kağıt
|12,83
|-0,31
|136,73
|Alkim Kimya
|12,73
|-1,09
|105,26
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,26
|-3,08
|207,32
|Altınyunus Çeşme
|47,48
|5,46
|375,28
|Anadolu Cam
|5,12
|0,99
|20,07
|Anadolu Efes
|19,53
|-1,96
|-8,21
|Anadolu Grubu Holding
|16,69
|-1,71
|-5,12
|Anadolu Hayat Emek.
|7,43
|0,27
|22,10
|Anadolu Isuzu
|13,00
|-0,46
|6,82
|Anadolu Sigorta
|6,16
|0,16
|48,31
|Anel Elektrik
|5,28
|-0,19
|64,73
|Arçelik
|22,04
|2,23
|5,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,56
|-1,38
|Arena Bilgisayar
|22,00
|0,00
|201,99
|Armada Bilgisayar
|29,04
|10,00
|77,18
|Arsan Tekstil
|4,88
|-1,21
|36,31
|Artı Yatırım Holding
|2,70
|9,76
|233,33
|Aselsan
|17,70
|-0,78
|69,56
|Ata GMYO
|3,20
|2,24
|-29,36
|Atakule GMYO
|2,21
|9,95
|15,10
|Atlantis Yatırım Holding
|2,15
|5,91
|115,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|-0,63
|62,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,05
|1,16
|-2,65
|Avrasya GMYO
|2,03
|-0,49
|34,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,38
|1,28
|30,77
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,50
|0,00
|12,88
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|1,25
|5,19
|Ayen Enerji
|5,98
|9,93
|72,33
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,99
|-1,80
|173,52
|Aygaz
|11,79
|-2,00
|-2,93
|Bagfaş
|14,81
|-0,60
|-11,95
|Bak Ambalaj
|9,61
|1,59
|30,75
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|-2,91
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|3,61
|2,85
|43,25
|Banvit
|24,16
|-0,98
|30,10
|Baştaş Başkent Çimento
|3,80
|0,00
|46,72
|Batı Çimento
|3,53
|9,97
|6,65
|Batısöke Çimento
|1,62
|4,52
|23,66
|Bayrak Taban Sanayi
|6,50
|-4,27
|Bera Holding
|7,55
|0,40
|96,10
|Berkosan Yalıtım
|4,11
|2,49
|50,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,76
|2,22
|12,65
|Beyaz Filo
|3,54
|1,72
|13,11
|Bilici Yatırım
|7,65
|1,06
|77,92
|Bim Mağazalar
|66,70
|-0,22
|44,34
|Birko Mensucat
|0,43
|2,38
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,23
|9,85
|95,61
|Bizim Mağazaları
|14,75
|-0,94
|32,05
|Bomonti Elektrik
|7,28
|1,11
|468,75
|Borusan Mannesmann
|12,17
|-4,17
|6,29
|Borusan Yat. Paz.
|89,25
|1,59
|48,96
|Bosch Fren Sistemleri
|862,00
|-8,26
|199,54
|Bossa
|8,85
|0,57
|9,80
|Brisa
|11,28
|2,08
|20,27
|Burçelik
|27,10
|9,98
|366,44
|Burçelik Vana
|66,35
|9,94
|583,32
|Bursa Çimento
|5,65
|-1,91
|41,13
|Carrefoursa
|6,27
|1,29
|33,12
|Casa Emtia Petrol
|25,84
|-5,69
|175,19
|Ceo Event Medya
|4,07
|5,17
|11,13
|Coca Cola İçecek
|45,00
|1,76
|18,86
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|-0,99
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|6,64
|0,45
|130,56
|Çelebi
|71,55
|0,07
|-29,92
|Çelik Halat
|12,71
|4,10
|95,54
|Çemaş Döküm
|1,60
|3,90
|27,64
|Çemtaş
|9,86
|1,02
|21,29
|Çimbeton
|70,80
|0,43
|71,59
|Çimentaş
|25,16
|0,64
|67,73
|Çimsa
|11,89
|3,48
|30,95
|Çuhadaroğlu Metal
|3,83
|0,52
|20,06
|Dagi Giyim
|9,34
|0,00
|273,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,70
|0,30
|196,46
|Dardanel
|12,60
|0,00
|232,45
|Datagate Bilgisayar
|8,65
|-2,59
|10,76
|Demısaş Döküm
|5,07
|0,00
|45,69
|Denge Holding
|2,05
|1,49
|49,64
|Deniz GMYO
|8,23
|-1,08
|62,97
|Denizli Cam
|6,94
|0,14
|-16,79
|Derimod
|6,09
|-0,33
|-14,71
|Derlüks Deri
|7,95
|-0,75
|96,50
|Desa Deri
|5,91
|-3,90
|30,18
|Despec Bilgisayar
|7,06
|-2,35
|66,51
|Deva Holding
|20,52
|-1,82
|129,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,35
|9,81
|201,28
|Ditaş Doğan
|29,98
|-1,58
|215,08
|DO-CO
|333,00
|0,00
|-40,96
|Doğan Burda
|27,26
|9,83
|349,09
|Doğan Holding
|2,05
|0,49
|14,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|0,38
|58,79
|Doğusan
|2,62
|3,97
|25,96
|Doğuş GMYO
|8,82
|9,98
|94,70
|Doğuş Otomotiv
|15,83
|-1,12
|66,28
|Döktaş Dökümcülük
|27,16
|-2,58
|-14,17
|Duran Doğan Basım
|16,35
|2,19
|16,45
|Dyo Boya
|5,53
|1,65
|12,86
|Eczacıbaşı İlaç
|5,68
|0,53
|55,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,25
|0,07
|47,94
|Edip Gayrimenkul
|2,26
|1,35
|62,59
|Ege Endüstri
|694,50
|0,71
|23,45
|Ege Gübre
|101,50
|-3,97
|105,90
|Ege Profil
|17,87
|0,17
|49,29
|Ege Seramik
|5,20
|1,17
|41,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,00
|-5,66
|212,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,95
|-4,04
|143,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,71
|-4,05
|255,00
|Egeplast
|14,51
|-2,62
|16,08
|Ekiz Kimya
|9,83
|-6,38
|1511,48
|Emek Elektrik
|2,59
|2,78
|62,89
|Eminiş Ambalaj
|3,43
|-1,72
|125,66
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|0,52
|34,01
|Enerjisa Enerji
|8,59
|0,94
|27,52
|Enka İnşaat
|6,58
|2,33
|17,88
|Erbosan
|20,54
|2,09
|-17,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,57
|0,35
|-2,71
|Ersu Gıda
|4,00
|0,76
|93,24
|Escort Teknoloji
|3,19
|2,24
|129,50
|Etiler Gıda
|3,95
|-1,25
|61,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,74
|1,75
|8,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,54
|0,00
|29,00
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|1,32
|35,91
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|0,00
|12,67
|Fade Gıda
|5,62
|9,98
|Fenerbahçe Futbol
|15,71
|6,87
|8,57
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,20
|4,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,48
|1,75
|-23,85
|F-M İzmit Piston
|90,85
|3,00
|91,82
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,12
|0,10
|31,60
|Ford Otosan
|88,70
|1,60
|34,16
|Formet Çelik Kapı
|3,03
|2,71
|1,00
|Frigo Pak Gıda
|33,76
|7,04
|160,49
|Galatasaray Sportif
|2,56
|1,59
|26,11
|Garanti Bankası
|7,13
|2,44
|-36,00
|Garanti Faktoring
|11,32
|9,80
|192,51
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|-3,25
|120,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,25
|2,44
|194,12
|Gedik Yatırım Holding
|22,50
|-0,18
|192,59
|Gediz Ambalaj
|13,47
|-1,54
|99,26
|Gentaş
|2,50
|0,00
|21,24
|Gersan Elektrik
|6,16
|-2,22
|93,10
|Global Men. Değ.
|4,58
|-1,29
|143,62
|Global Yat. Holding
|4,15
|0,00
|-14,78
|Good-Year
|4,52
|0,22
|11,60
|Göltaş Çimento
|19,85
|-2,70
|11,58
|Gözde Girişim
|5,21
|2,96
|1,36
|GSD Denizcilik
|4,38
|9,77
|71,09
|GSD Holding
|2,36
|-2,48
|58,39
|Gübre Fabrik.
|28,74
|-0,14
|217,92
|Güler Yat. Holding
|20,10
|9,90
|890,15
|Güneş Sigorta
|6,13
|9,86
|181,19
|Halk GMYO
|2,03
|-0,98
|66,76
|Halk Sigorta
|3,55
|4,41
|112,11
|Hatay Tekstil
|9,16
|0,00
|36,03
|Hedef Girişim
|3,93
|3,69
|50,57
|Hektaş
|11,81
|-0,08
|47,26
|HUB Girişim
|18,63
|9,98
|98,43
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|0,00
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|5,35
|0,94
|1,52
|İdealist Danışmanlık
|4,30
|1,90
|29,52
|İdealist GMYO
|4,63
|-0,64
|51,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|1,14
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|4,00
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|2,38
|0,85
|-47,58
|İhlas Holding
|0,80
|1,27
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,50
|0,00
|47,06
|İndeks Bilgisayar
|12,40
|0,73
|32,20
|Info Yatırım
|6,06
|-0,16
|24,62
|İntema
|12,11
|1,76
|30,78
|İpek Doğal Enerji
|11,23
|0,90
|45,47
|İskenderun Demir Çelik
|6,77
|0,15
|-13,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)