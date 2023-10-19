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Ekonomi Borsada flu tablo duruluyor mu?
Ekonomi

Borsada flu tablo duruluyor mu?

Yeniakit Publisher
2023-10-19 13:08:00 - 2023-10-19 13:08:23
Borsada flu tablo duruluyor mu?

Piyasalarda Ortadoğu geriliminin ortaya koyduğu ekonomik riskler etkisini hissettirmeyi sürdürüyor.

Haftanın son iki işlem gününe girilirken piyasaların karşı karşıya olduğu riskler hafiflemiş değil. Eylül ayı başından bu yana sınırlı değer kayıplarının görüldüğü TL’de bu eğilim Ortadoğu geriliminin de etkisiyle gelişiyor. Bu kapsamda USD/TL kurunun 28 seviyesinin de üzerini test etmeye başladığı görülüyor. Kurdaki hafif yukarı yönlü eğilim hem makro hem de piyasa dinamikleri ile uyumlu bir tablo ortaya koyuyor.

Borsa performansı nasıl?

Borsa İstanbul’da yüksek volatilite mevcut. Hafta başındaki yüzde 2,2’lik kaybın ardından aynı ölçekte yükseliş yaşanırken kayıplar telafi edilmişti. Ortadoğu gerilimi son saldırılarla tırmanınca dün güne yüzde 2 civarında geri çekilme başladı.

Günün devamında kayıpları azaltma çabası sonuç vermezken kapanış ise yüzde 3,36 oranında eksi ile yapıldı. Kısa vadede jeopolitik riskler varlığını sürdürdükçe bunun fiyatlarda dalgalanmaya neden olması beklentisi var.

7900 puanın önemini yüksek. Bu seviyenin altında kalındıkça kısa vadeli görünümün flu bir tablo oluşturabilir.
BIST endeksi 7882 bandında hareket ederken üst psikolojik sınır 8 bin. Alt direnç noktasının ise 7.750-7800 alt direnç noktası olması beklentiler dahilinde.

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