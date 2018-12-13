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Borsada endekslerin değişimi

13 Aralık 2018 Perşembe 18:47
Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ67.6180,80
BIST SINAİ108.3822,06
BIST GIDA, İÇECEK105.628-0,35
BIST TEKSTIL, DERİ27.6742,74
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM45.2690,13
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK108.5401,42
BIST TAŞ, TOPRAK62.9061,56
BIST METAL ANA195.3984,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA114.3441,35
BIST MADENCİLİK76.9384,89
BIST HİZMETLER72.1300,37
BIST ELEKTRİK3.1720,88
BIST ULAŞTIRMA151.1920,69
BIST TURİZM7.0751,08
BIST TİCARET203.8820,40
BIST İLETİŞİM29.632-0,56
BIST SPOR26.4081,24
BIST İNŞAAT71.3922,66
BIST MALİ97.8241,56
BIST BANKA112.4581,19
BIST SİGORTA272.0720,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG92.364-0,37
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.2112,75
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.228-0,85
BIST TEKNOLOJİ97.6190,23
BIST BİLİŞİM15.7990,14
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.374-0,64


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:47
  1. Borsada endekslerin değişimi

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