Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi13 Aralık 2018 Perşembe 18:47
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|67.618
|0,80
|BIST SINAİ
|108.382
|2,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.628
|-0,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.674
|2,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.269
|0,13
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.540
|1,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.906
|1,56
|BIST METAL ANA
|195.398
|4,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.344
|1,35
|BIST MADENCİLİK
|76.938
|4,89
|BIST HİZMETLER
|72.130
|0,37
|BIST ELEKTRİK
|3.172
|0,88
|BIST ULAŞTIRMA
|151.192
|0,69
|BIST TURİZM
|7.075
|1,08
|BIST TİCARET
|203.882
|0,40
|BIST İLETİŞİM
|29.632
|-0,56
|BIST SPOR
|26.408
|1,24
|BIST İNŞAAT
|71.392
|2,66
|BIST MALİ
|97.824
|1,56
|BIST BANKA
|112.458
|1,19
|BIST SİGORTA
|272.072
|0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|92.364
|-0,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.211
|2,75
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.228
|-0,85
|BIST TEKNOLOJİ
|97.619
|0,23
|BIST BİLİŞİM
|15.799
|0,14
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.374
|-0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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