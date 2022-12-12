Borsa'da endeks rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek rakamı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,76’lık yükselişle tamamladı. Endeks 188 puan artışla 5.193,30 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 135,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,03, holding endeksi de yüzde 2,49 değer kazandı.

Yükseliş devam edecek mi?

Birçok uzmanın ortak görüşüne göre borsanın seyri şimdilik yukarı yönlü olarak yorumlanıyor. Bazı uzmanlar ise ani düşüşlere karşı uyarıda bulunuyor.