Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,50 3,20 9,37 Polisan Holding 5,02 4,62 8,66 Eczacıbaşı Yatırım 7,49 6,97 7,46 Koza Madencilik 7,93 7,38 7,45 Ereğli Demir Çelik 7,76 7,36 5,43 Şişe Cam 5,55 5,27 5,31 Net Holding 2,00 1,91 4,71 TAV Havalimanları 21,80 20,86 4,51 İpek Doğal Enerji 5,81 5,56 4,50 Petkim 5,12 4,91 4,28 Koza Altın 53,80 51,85 3,76 Fenerbahçe Futbol 6,66 6,43 3,58 Kardemir (D) 2,26 2,19 3,20 Arçelik 15,65 15,19 3,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,37 1,33 3,01 Enka İnşaat 4,60 4,47 2,91 Göltaş Çimento 38,46 37,40 2,83 Soda Sanayii 7,63 7,43 2,69 İskenderun Demir Çelik 5,78 5,63 2,66 Good-Year 3,51 3,42 2,63





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





