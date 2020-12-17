  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:51:39 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding3,633,3010,00
Çelebi107,5097,759,97
Halk GMYO3,813,479,80
Pegasus74,2068,009,12
Türkiye Sigorta6,446,115,40
Borusan Mannesmann20,9219,865,34
Gözde Girişim7,417,064,96
Alarko Holding7,006,684,79
Albaraka Türk2,031,944,64
İpek Doğal Enerji12,6512,154,12
Emlak Konut GMYO2,142,063,88
Aksigorta8,958,643,59
Good-Year7,837,563,57
Türk Telekom8,418,133,44
Aksa12,1811,783,40
Şok Marketler12,0511,673,26
Logo Yazılım122,00118,602,87
Akiş GMYO3,753,652,74
Türk Hava Yolları13,0112,692,52
Anadolu Efes23,2422,682,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Mersin'deki 'Gizemli ev'le ilgili yeni iddia! Panik başladı
Gündem

Mersin'deki 'Gizemli ev'le ilgili yeni iddia! Panik başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2016 yılında başlayan ve bir yıl süren kazıların yapıldığı 'Gizemli ev' olarak adlandırılan evle ilgili yeni bir..
Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez
Gündem

Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez

Yargıtay verdiği kararda, polisin maske takmayanlara ceza kesemeyeceğini, kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak il valiliğine ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay