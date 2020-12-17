Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,63
|3,30
|10,00
|Çelebi
|107,50
|97,75
|9,97
|Halk GMYO
|3,81
|3,47
|9,80
|Pegasus
|74,20
|68,00
|9,12
|Türkiye Sigorta
|6,44
|6,11
|5,40
|Borusan Mannesmann
|20,92
|19,86
|5,34
|Gözde Girişim
|7,41
|7,06
|4,96
|Alarko Holding
|7,00
|6,68
|4,79
|Albaraka Türk
|2,03
|1,94
|4,64
|İpek Doğal Enerji
|12,65
|12,15
|4,12
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,06
|3,88
|Aksigorta
|8,95
|8,64
|3,59
|Good-Year
|7,83
|7,56
|3,57
|Türk Telekom
|8,41
|8,13
|3,44
|Aksa
|12,18
|11,78
|3,40
|Şok Marketler
|12,05
|11,67
|3,26
|Logo Yazılım
|122,00
|118,60
|2,87
|Akiş GMYO
|3,75
|3,65
|2,74
|Türk Hava Yolları
|13,01
|12,69
|2,52
|Anadolu Efes
|23,24
|22,68
|2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)