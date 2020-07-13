Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|539,00
|490,00
|10,00
|Bursa Çimento
|4,85
|4,41
|9,98
|Oyak Çimento
|9,29
|8,45
|9,94
|Torunlar GMYO
|3,99
|3,63
|9,92
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,54
|9,84
|Albaraka Türk
|1,80
|1,64
|9,76
|Odaş Elektrik
|2,95
|2,69
|9,67
|Güneş Sigorta
|4,54
|4,15
|9,40
|Net Holding
|2,59
|2,37
|9,28
|Sasa Polyester
|11,87
|10,93
|8,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,41
|6,85
|8,18
|Aksigorta
|7,79
|7,22
|7,89
|Alarko GMYO
|18,35
|17,03
|7,75
|Kerevitaş Gıda
|5,24
|4,87
|7,60
|Şekerbank
|1,65
|1,54
|7,14
|Good-Year
|5,73
|5,35
|7,10
|Alarko Holding
|5,80
|5,42
|7,01
|Özak GMYO
|4,52
|4,23
|6,86
|Logo Yazılım
|94,00
|88,05
|6,76
|İş Fin.Kir.
|4,07
|3,82
|6,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)