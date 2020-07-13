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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:53:20 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 539,00 490,00 10,00
Bursa Çimento 4,85 4,41 9,98
Oyak Çimento 9,29 8,45 9,94
Torunlar GMYO 3,99 3,63 9,92
Zorlu Enerji 2,79 2,54 9,84
Albaraka Türk 1,80 1,64 9,76
Odaş Elektrik 2,95 2,69 9,67
Güneş Sigorta 4,54 4,15 9,40
Net Holding 2,59 2,37 9,28
Sasa Polyester 11,87 10,93 8,60
Tümosan Motor ve Traktör 7,41 6,85 8,18
Aksigorta 7,79 7,22 7,89
Alarko GMYO 18,35 17,03 7,75
Kerevitaş Gıda 5,24 4,87 7,60
Şekerbank 1,65 1,54 7,14
Good-Year 5,73 5,35 7,10
Alarko Holding 5,80 5,42 7,01
Özak GMYO 4,52 4,23 6,86
Logo Yazılım 94,00 88,05 6,76
İş Fin.Kir. 4,07 3,82 6,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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