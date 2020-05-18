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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:50:24 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 18,50 16,82 9,99
Bim Mağazalar 62,10 56,50 9,91
Adana Çimento (A) 11,09 10,13 9,48
Pegasus 55,05 50,90 8,15
TAV Havalimanları 18,23 17,05 6,92
Netaş Telekom. 14,23 13,45 5,80
Borusan Mannesmann 10,36 9,85 5,18
Enerjisa Enerji 8,24 7,84 5,10
Emlak Konut GMYO 1,31 1,25 4,80
Karel Elektronik 16,23 15,49 4,78
Kerevitaş Gıda 4,15 3,98 4,27
Yataş 7,17 6,88 4,22
Güneş Sigorta 3,08 2,96 4,05
Global Yat. Holding 3,39 3,26 3,99
Alarko GMYO 15,14 14,56 3,98
Torunlar GMYO 2,41 2,32 3,88
Gözde Girişim 4,04 3,89 3,86
Logo Yazılım 76,95 74,10 3,85
Aygaz 10,55 10,17 3,74
Tofaş Oto. Fab. 21,00 20,26 3,65



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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