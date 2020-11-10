  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:57:24 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 23,86 21,70 9,95
Pegasus 53,40 48,58 9,92
Bursa Çimento 7,71 7,10 8,59
Türk Hava Yolları 11,50 10,68 7,68
DO-CO 363,10 337,70 7,52
İş Yatırım Menkul Değerler 12,31 11,47 7,32
TAV Havalimanları 17,11 15,95 7,27
Kardemir (D) 3,73 3,48 7,18
Deva Holding 24,68 23,16 6,56
İş Bankası (C) 6,18 5,87 5,28
Akbank 5,66 5,38 5,20
Çimsa 14,80 14,15 4,59
MLP Sağlık 17,73 16,97 4,48
Ege Endüstri 1.401,00 1.342,40 4,37
Mavi Giyim 43,44 41,80 3,92
Alarko GMYO 18,30 17,62 3,86
Garanti Bankası 7,76 7,48 3,74
Vakıflar Bankası 4,35 4,20 3,57
Borusan Mannesmann 15,20 14,68 3,54
Gübre Fabrikaları 38,00 36,70 3,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.
Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti
Siyaset

Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti

FETÖ'den yargılanan Enver Altaylı, terör örgütünün ‘ikinci adamı’ olarak belirtilen Mustafa Özcan'ın Çankaya'da eski Cumhurbaşkanı Abdullah ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay