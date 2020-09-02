Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|5,54
|5,23
|5,93
|Halkbank
|5,30
|5,04
|5,16
|Coca Cola İçecek
|44,66
|42,80
|4,35
|Türkiye Sigorta
|6,18
|5,94
|3,97
|Logo Yazılım
|92,85
|90,75
|2,31
|Türk Telekom
|7,05
|6,90
|2,17
|Turkcell
|14,53
|14,29
|1,68
|Bagfaş
|14,60
|14,36
|1,67
|Hektaş
|12,09
|11,92
|1,43
|Çimsa
|11,37
|11,24
|1,16
|Oyak Çimento
|7,69
|7,61
|1,05
|Trakya Cam
|4,04
|4,00
|1,00
|Mavi Giyim
|36,68
|36,32
|0,99
|Kartonsan
|594,80
|589,00
|0,98
|Vakıflar Bankası
|4,19
|4,15
|0,96
|Ereğli Demir Çelik
|8,67
|8,59
|0,93
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,69
|0,74
|Bim Mağazalar
|68,20
|67,75
|0,66
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|1,76
|0,57
|Aksigorta
|7,30
|7,26
|0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)