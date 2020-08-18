Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|6,13
|5,58
|9,86
|Zorlu Enerji
|2,41
|2,29
|5,24
|Logo Yazılım
|85,80
|82,90
|3,50
|Çimsa
|11,89
|11,49
|3,48
|Sasa Polyester
|13,49
|13,05
|3,37
|Gözde Girişim
|5,21
|5,06
|2,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,35
|7,15
|2,80
|Koç Holding
|15,19
|14,81
|2,57
|Garanti Bankası
|7,13
|6,96
|2,44
|Türk Telekom
|6,92
|6,76
|2,37
|Enka İnşaat
|6,58
|6,43
|2,33
|İş Finansal Kiralama
|3,62
|3,54
|2,26
|Arçelik
|22,04
|21,56
|2,23
|Brisa
|11,28
|11,05
|2,08
|İş Bankası (C)
|4,96
|4,86
|2,06
|Aksigorta
|7,00
|6,86
|2,04
|T.S.K.B.
|1,11
|1,09
|1,83
|Coca Cola İçecek
|45,00
|44,22
|1,76
|Odaş Elektrik
|2,31
|2,27
|1,76
|Ford Otosan
|88,70
|87,30
|1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)