  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:40:04 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 6,13 5,58 9,86
Zorlu Enerji 2,41 2,29 5,24
Logo Yazılım 85,80 82,90 3,50
Çimsa 11,89 11,49 3,48
Sasa Polyester 13,49 13,05 3,37
Gözde Girişim 5,21 5,06 2,96
Tümosan Motor ve Traktör 7,35 7,15 2,80
Koç Holding 15,19 14,81 2,57
Garanti Bankası 7,13 6,96 2,44
Türk Telekom 6,92 6,76 2,37
Enka İnşaat 6,58 6,43 2,33
İş Finansal Kiralama 3,62 3,54 2,26
Arçelik 22,04 21,56 2,23
Brisa 11,28 11,05 2,08
İş Bankası (C) 4,96 4,86 2,06
Aksigorta 7,00 6,86 2,04
T.S.K.B. 1,11 1,09 1,83
Coca Cola İçecek 45,00 44,22 1,76
Odaş Elektrik 2,31 2,27 1,76
Ford Otosan 88,70 87,30 1,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor
Medya

Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor

Kuruluş Osman’da Alişar Bey’i oynayan ve bir süre önce diziye veda eden Saruhan Ünel, projenin 25 ülkeye satıldığını hatırlattı ve bu durumu..
Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Haiti arasında 7 önemli anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı