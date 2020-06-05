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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:53:11 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 493,50 448,70 9,98
MLP Sağlık 17,03 16,25 4,80
Alkim Kimya 12,55 12,01 4,50
Tüpraş 89,35 86,55 3,24
Turkcell 14,57 14,19 2,68
Aygaz 11,38 11,09 2,61
Bizim Mağazaları 14,90 14,55 2,41
Anadolu Hayat Emeklilik 6,74 6,60 2,12
Türk Traktör 63,70 62,45 2,00
Ereğli Demir Çelik 8,67 8,51 1,88
Garanti Bankası 8,29 8,14 1,84
İş GMYO 1,75 1,72 1,74
Akbank 5,92 5,83 1,54
Koç Holding 17,85 17,58 1,54
Sarkuysan 5,82 5,74 1,39
Zorlu Enerji 1,54 1,52 1,32
Reysaş GMYO 5,41 5,34 1,31
Selçuk Ecza Deposu 8,30 8,20 1,22
Arçelik 16,69 16,49 1,21
Türk Telekom 7,69 7,60 1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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