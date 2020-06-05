Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|493,50
|448,70
|9,98
|MLP Sağlık
|17,03
|16,25
|4,80
|Alkim Kimya
|12,55
|12,01
|4,50
|Tüpraş
|89,35
|86,55
|3,24
|Turkcell
|14,57
|14,19
|2,68
|Aygaz
|11,38
|11,09
|2,61
|Bizim Mağazaları
|14,90
|14,55
|2,41
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,74
|6,60
|2,12
|Türk Traktör
|63,70
|62,45
|2,00
|Ereğli Demir Çelik
|8,67
|8,51
|1,88
|Garanti Bankası
|8,29
|8,14
|1,84
|İş GMYO
|1,75
|1,72
|1,74
|Akbank
|5,92
|5,83
|1,54
|Koç Holding
|17,85
|17,58
|1,54
|Sarkuysan
|5,82
|5,74
|1,39
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,52
|1,32
|Reysaş GMYO
|5,41
|5,34
|1,31
|Selçuk Ecza Deposu
|8,30
|8,20
|1,22
|Arçelik
|16,69
|16,49
|1,21
|Türk Telekom
|7,69
|7,60
|1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)