Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|10,21
|9,29
|9,90
|Hektaş
|13,75
|12,69
|8,35
|Net Holding
|2,04
|1,90
|7,37
|Tat Gıda
|8,32
|7,77
|7,08
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,73
|6,94
|Aksa
|6,49
|6,17
|5,19
|Karel Elektronik
|16,90
|16,07
|5,16
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|22,20
|21,22
|4,62
|Migros Ticaret
|30,30
|29,00
|4,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,22
|5,00
|4,40
|Akçansa
|8,01
|7,70
|4,03
|Enerjisa Enerji
|7,41
|7,13
|3,93
|Özak GMYO
|2,72
|2,62
|3,82
|Deva Holding
|18,00
|17,34
|3,81
|Borusan Mannesmann
|9,63
|9,28
|3,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,92
|3,28
|Tüpraş
|88,90
|86,20
|3,13
|Anadolu Grubu Holding
|16,72
|16,23
|3,02
|Türk Traktör
|57,80
|56,15
|2,94
|İpek Doğal Enerji
|12,45
|12,11
|2,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)