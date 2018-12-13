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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

13 Aralık 2018 Perşembe 18:53
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm0,951,18-19,49
Gentaş1,871,95-4,10
İhlas Holding0,300,31-3,23
Şok Marketler10,9411,25-2,76
Coca Cola İçecek30,0030,80-2,60
Ege Endüstri360,70369,00-2,25
Türk Traktör35,1635,74-1,62
T.S.K.B.0,720,73-1,37
Emlak Konut GMYO1,531,55-1,29
Anel Elektrik1,571,59-1,26
Pegasus22,3222,58-1,15
Turkcell12,5312,64-0,87
Ülker Bisküvi15,6815,81-0,82
Karsan Otomotiv1,271,28-0,78
İhlas Gayrimenkul1,281,29-0,78
Global Yat. Holding2,952,97-0,67
Tümosan Motor ve Traktör4,604,62-0,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,872,88-0,35
Gübre Fabrik.2,892,90-0,34
Akbank6,426,44-0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:53
  1. Borsada en çok değer kaybeden hisseler

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