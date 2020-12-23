Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,73
|4,14
|-9,90
|Kartonsan
|2.320,00
|2.435,50
|-4,74
|Akiş GMYO
|3,64
|3,80
|-4,21
|Doğan Holding
|3,08
|3,16
|-2,53
|Karel Elektronik
|21,04
|21,56
|-2,41
|Türkiye Sigorta
|6,24
|6,33
|-1,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,03
|14,23
|-1,41
|Selçuk Ecza Deposu
|14,92
|15,13
|-1,39
|Ford Otosan
|123,90
|125,60
|-1,35
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,20
|28,52
|-1,12
|Otokar
|274,50
|277,60
|-1,12
|Akçansa
|16,65
|16,83
|-1,07
|Yataş
|13,12
|13,26
|-1,06
|Özak GMYO
|5,11
|5,16
|-0,97
|Garanti Bankası
|9,96
|10,04
|-0,80
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,82
|15,94
|-0,75
|Pegasus
|70,50
|71,00
|-0,70
|İskenderun Demir Çelik
|10,00
|10,07
|-0,70
|Çemtaş
|14,95
|15,05
|-0,66
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,98
|47,26
|-0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)