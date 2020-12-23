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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:02:00 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,734,14-9,90
Kartonsan2.320,002.435,50-4,74
Akiş GMYO3,643,80-4,21
Doğan Holding3,083,16-2,53
Karel Elektronik21,0421,56-2,41
Türkiye Sigorta6,246,33-1,42
Tümosan Motor ve Traktör14,0314,23-1,41
Selçuk Ecza Deposu14,9215,13-1,39
Ford Otosan123,90125,60-1,35
Alcatel Lucent Teletaş28,2028,52-1,12
Otokar274,50277,60-1,12
Akçansa16,6516,83-1,07
Yataş13,1213,26-1,06
Özak GMYO5,115,16-0,97
Garanti Bankası9,9610,04-0,80
İş Yatırım Menkul Değerler15,8215,94-0,75
Pegasus70,5071,00-0,70
İskenderun Demir Çelik10,0010,07-0,70
Çemtaş14,9515,05-0,66
ARD Bilişim Teknolojileri46,9847,26-0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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