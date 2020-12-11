Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|15,35
|16,42
|-6,52
|Odaş Elektrik
|3,65
|3,88
|-5,93
|Kartonsan
|2.840,00
|2.955,00
|-3,89
|TAV Havalimanları
|19,83
|20,34
|-2,51
|Ege Endüstri
|1.620,40
|1.652,10
|-1,92
|Türk Traktör
|152,50
|155,00
|-1,61
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|2,02
|-1,49
|Akiş GMYO
|3,65
|3,70
|-1,35
|Ülker Bisküvi
|21,94
|22,22
|-1,26
|MLP Sağlık
|18,64
|18,85
|-1,11
|Alarko Holding
|6,74
|6,81
|-1,03
|Doğuş Otomotiv
|27,50
|27,78
|-1,01
|Tekfen Holding
|15,83
|15,99
|-1,00
|DO-CO
|495,00
|500,00
|-1,00
|Anadolu Efes
|21,72
|21,92
|-0,91
|Tat Gıda
|10,80
|10,89
|-0,83
|Deva Holding
|24,10
|24,30
|-0,82
|Yataş
|13,73
|13,84
|-0,79
|Oyak Çimento
|8,00
|8,06
|-0,74
|Otokar
|231,30
|232,80
|-0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)