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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:48:32 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu15,3516,42-6,52
Odaş Elektrik3,653,88-5,93
Kartonsan2.840,002.955,00-3,89
TAV Havalimanları19,8320,34-2,51
Ege Endüstri1.620,401.652,10-1,92
Türk Traktör152,50155,00-1,61
Emlak Konut GMYO1,992,02-1,49
Akiş GMYO3,653,70-1,35
Ülker Bisküvi21,9422,22-1,26
MLP Sağlık18,6418,85-1,11
Alarko Holding6,746,81-1,03
Doğuş Otomotiv27,5027,78-1,01
Tekfen Holding15,8315,99-1,00
DO-CO495,00500,00-1,00
Anadolu Efes21,7221,92-0,91
Tat Gıda10,8010,89-0,83
Deva Holding24,1024,30-0,82
Yataş13,7313,84-0,79
Oyak Çimento8,008,06-0,74
Otokar231,30232,80-0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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