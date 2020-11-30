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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:07:36 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan107,80119,70-9,94
Halk GMYO3,113,45-9,86
Pegasus57,2061,70-7,29
Ege Endüstri1.512,001.630,00-7,24
Coca Cola İçecek56,0560,30-7,05
Ereğli Demir Çelik11,0011,81-6,86
Anadolu Efes20,9422,48-6,85
Çimsa14,8415,80-6,08
Akbank6,026,38-5,64
Kartonsan2.576,702.730,00-5,62
Koç Holding17,6418,68-5,57
Çemtaş14,6115,45-5,44
Bagfaş19,4120,52-5,41
Tümosan Motor ve Traktör10,2210,77-5,11
Kardemir (D)4,905,16-5,04
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,292,41-4,98
Aygaz12,2012,82-4,84
TAV Havalimanları18,9919,95-4,81
Arçelik27,2628,62-4,75
Garanti Bankası8,759,18-4,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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