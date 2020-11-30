Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|107,80
|119,70
|-9,94
|Halk GMYO
|3,11
|3,45
|-9,86
|Pegasus
|57,20
|61,70
|-7,29
|Ege Endüstri
|1.512,00
|1.630,00
|-7,24
|Coca Cola İçecek
|56,05
|60,30
|-7,05
|Ereğli Demir Çelik
|11,00
|11,81
|-6,86
|Anadolu Efes
|20,94
|22,48
|-6,85
|Çimsa
|14,84
|15,80
|-6,08
|Akbank
|6,02
|6,38
|-5,64
|Kartonsan
|2.576,70
|2.730,00
|-5,62
|Koç Holding
|17,64
|18,68
|-5,57
|Çemtaş
|14,61
|15,45
|-5,44
|Bagfaş
|19,41
|20,52
|-5,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,22
|10,77
|-5,11
|Kardemir (D)
|4,90
|5,16
|-5,04
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,29
|2,41
|-4,98
|Aygaz
|12,20
|12,82
|-4,84
|TAV Havalimanları
|18,99
|19,95
|-4,81
|Arçelik
|27,26
|28,62
|-4,75
|Garanti Bankası
|8,75
|9,18
|-4,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)