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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:44:08 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ereğli Demir Çelik11,4511,96-4,26
İskenderun Demir Çelik8,318,66-4,04
Emlak Konut GMYO1,921,99-3,52
Doğuş Otomotiv30,6231,60-3,10
Pınar Süt20,2620,68-2,03
Şekerbank1,491,52-1,97
Coca Cola İçecek58,5059,55-1,76
Tat Gıda11,1211,29-1,51
Alcatel Lucent Teletaş27,8828,28-1,41
Pınar Et Ve Un23,4023,68-1,18
Doğan Holding2,562,59-1,16
Bizim Mağazaları15,7215,90-1,13
İş GMYO1,971,99-1,01
Bim Mağazalar70,0070,65-0,92
Enerjisa Enerji9,719,80-0,92
Anadolu Efes21,5421,72-0,83
Aksigorta7,927,97-0,63
Otokar197,90198,80-0,45
Pegasus54,6554,80-0,27
Koza Madencilik12,4512,48-0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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