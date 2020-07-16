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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:54:42 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,49 2,59 -3,86
Oyak Çimento 8,99 9,25 -2,81
Emlak Konut GMYO 2,28 2,34 -2,56
Özak GMYO 4,79 4,91 -2,44
Soda Sanayii 7,07 7,20 -1,81
Karsan Otomotiv 3,32 3,38 -1,78
Şişe Cam 6,19 6,29 -1,59
Trakya Cam 4,57 4,64 -1,51
MLP Sağlık 20,70 21,00 -1,43
Anadolu Cam 5,45 5,52 -1,27
Sabancı Holding 9,40 9,52 -1,26
Zorlu Enerji 2,73 2,76 -1,09
Aksigorta 7,91 7,99 -1,00
Bizim Mağazaları 20,04 20,22 -0,89
Ege Endüstri 665,20 670,60 -0,81
Akçansa 13,76 13,85 -0,65
Migros Ticaret 41,64 41,88 -0,57
Doğan Holding 2,23 2,24 -0,45
Alarko Holding 5,66 5,68 -0,35
Türk Telekom 8,03 8,05 -0,25


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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