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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:57:24 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 30,58 33,76 -9,42
Turkcell 15,38 16,36 -5,99
Bagfaş 17,43 18,19 -4,18
Kartonsan 2.068,10 2.150,00 -3,81
Enka İnşaat 7,43 7,68 -3,26
İndeks Bilgisayar 16,95 17,50 -3,14
ARD Bilişim Teknolojileri 34,00 35,02 -2,91
Şekerbank 1,48 1,52 -2,63
Gözde Girişim 6,70 6,87 -2,47
Ülker Bisküvi 22,06 22,56 -2,22
Ford Otosan 117,30 119,80 -2,09
Bim Mağazalar 69,00 70,40 -1,99
Koza Altın 76,85 78,20 -1,73
GSD Holding 2,29 2,33 -1,72
Oyak Çimento 8,05 8,19 -1,71
Logo Yazılım 98,60 100,30 -1,69
Şok Marketler 11,39 11,58 -1,64
Türk Traktör 128,70 130,60 -1,45
Arçelik 27,90 28,20 -1,06
Koza Madencilik 12,54 12,66 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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