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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:56:45 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 662,00 710,00 -6,76
Tat Gıda 9,96 10,60 -6,04
Petkim 4,16 4,40 -5,45
İpek Doğal Enerji 11,53 12,17 -5,26
Koza Altın 76,80 80,70 -4,83
Hektaş 12,28 12,90 -4,81
Halk GMYO 2,38 2,50 -4,80
GSD Holding 2,01 2,11 -4,74
Net Holding 2,29 2,40 -4,58
Koç Holding 14,00 14,66 -4,50
Zorlu Enerji 2,57 2,69 -4,46
Enka İnşaat 6,88 7,20 -4,44
Odaş Elektrik 2,48 2,59 -4,25
Anadolu Efes 20,12 21,00 -4,19
Türkiye Sigorta 5,54 5,78 -4,15
Sabancı Holding 7,45 7,77 -4,12
Klimasan Klima 14,02 14,62 -4,10
Koza Madencilik 12,59 13,12 -4,04
Tümosan Motor ve Traktör 7,40 7,70 -3,90
MLP Sağlık 16,42 17,07 -3,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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