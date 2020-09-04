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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:48:45 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,06 5,25 -3,62
Doğuş Otomotiv 14,58 14,90 -2,15
İş Yatırım Menkul Değerler 7,81 7,98 -2,13
Logo Yazılım 88,85 90,60 -1,93
Coca Cola İçecek 43,98 44,80 -1,83
Deva Holding 18,72 19,00 -1,47
Aksigorta 7,25 7,35 -1,36
Aksa Enerji 5,25 5,32 -1,32
Zorlu Enerji 2,59 2,62 -1,15
Gübre Fabrikaları 29,82 30,16 -1,13
Çelebi 68,10 68,75 -0,95
İskenderun Demir Çelik 6,70 6,75 -0,74
Kerevitaş Gıda 5,05 5,08 -0,59
Migros Ticaret 38,30 38,48 -0,47
Doğan Holding 2,15 2,16 -0,46
Koza Altın 76,70 77,00 -0,39
İş Finansal Kiralama 3,73 3,74 -0,27
Bagfaş 14,97 15,01 -0,27
Akçansa 11,67 11,70 -0,26
Sabancı Holding 7,81 7,83 -0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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