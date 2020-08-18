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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:40:54 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 12,17 12,70 -4,17
MLP Sağlık 15,67 16,15 -2,97
Türk Traktör 94,30 96,80 -2,58
GSD Holding 2,36 2,42 -2,48
İş Yatırım Menkul Değerler 7,14 7,32 -2,46
Alarko Holding 4,83 4,94 -2,23
Özak GMYO 3,64 3,72 -2,15
Aygaz 11,79 12,03 -2,00
Şok Marketler 12,46 12,71 -1,97
Anadolu Efes 19,53 19,92 -1,96
Migros Ticaret 38,54 39,30 -1,93
Bursa Çimento 5,65 5,76 -1,91
Aksa 6,86 6,99 -1,86
Deva Holding 20,52 20,90 -1,82
Anadolu Grubu Holding 16,69 16,98 -1,71
Alarko GMYO 14,87 15,12 -1,65
Netaş Telekomünikasyon 15,10 15,33 -1,50
Selçuk Ecza Deposu 8,05 8,15 -1,23
Kartonsan 636,40 644,00 -1,18
Doğuş Otomotiv 15,83 16,01 -1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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