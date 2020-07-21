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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:51:36 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 5,48 5,85 -6,32
Global Yatırım Holding 4,50 4,78 -5,86
Alarko GMYO 18,12 19,12 -5,23
Enka İnşaat 6,40 6,75 -5,19
Torunlar GMYO 4,94 5,20 -5,00
Tümosan Motor ve Traktör 8,08 8,49 -4,83
Odaş Elektrik 2,75 2,86 -3,85
Ford Otosan 77,00 80,00 -3,75
Deva Holding 20,20 20,98 -3,72
Kartonsan 611,00 633,70 -3,58
Gübre Fabrikaları 29,72 30,76 -3,38
Tat Gıda 10,51 10,87 -3,31
Aksa 7,46 7,71 -3,24
Eczacıbaşı İlaç 6,38 6,59 -3,19
Otokar 168,50 174,00 -3,16
Sasa Polyester 13,69 14,13 -3,11
Özak GMYO 4,72 4,87 -3,08
Türk Traktör 95,90 98,80 -2,94
Trakya Cam 4,32 4,45 -2,92
Güneş Sigorta 5,27 5,42 -2,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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