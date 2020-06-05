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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:54:01 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bim Mağazalar 66,40 69,00 -3,77
Akçansa 10,06 10,45 -3,73
Şekerbank 1,24 1,28 -3,13
Global Yatırım Holding 3,54 3,65 -3,01
Çimsa 8,85 9,08 -2,53
Gübre Fabrikaları 24,82 25,42 -2,36
Petkim 3,77 3,86 -2,33
Torunlar GMYO 2,84 2,90 -2,07
Deva Holding 18,35 18,70 -1,87
Logo Yazılım 74,15 75,50 -1,79
Tümosan Motor ve Traktör 6,51 6,62 -1,66
Yataş 7,33 7,45 -1,61
Anadolu Grubu Holding 18,47 18,76 -1,55
Albaraka Türk 1,45 1,47 -1,36
Emlak Konut GMYO 1,64 1,66 -1,20
Netaş Telekom. 14,51 14,68 -1,16
Hektaş 14,84 15,00 -1,07
Halk GMYO 1,95 1,97 -1,02
Kerevitaş Gıda 4,15 4,19 -0,95
Bursa Çimento 4,19 4,23 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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