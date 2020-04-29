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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

2020-04-29 18:42:28 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,16 16,30 -6,99
Bizim Mağazaları 13,09 13,75 -4,80
Kartonsan 448,30 470,00 -4,62
Şok Marketler 11,55 12,10 -4,55
Şişe Cam 4,85 5,02 -3,39
Trakya Cam 3,27 3,38 -3,25
Soda Sanayii 5,77 5,95 -3,03
Pegasus 51,00 52,50 -2,86
Anadolu Cam 4,16 4,22 -1,42
Çemtaş 7,39 7,49 -1,34
Bim Mağazalar 56,00 56,65 -1,15
Reysaş GMYO 5,82 5,88 -1,02
Alarko GMYO 13,76 13,90 -1,01
TAV Havalimanları 17,91 18,06 -0,83
Mavi Giyim 41,80 42,12 -0,76
Gözde Girişim 3,98 4,01 -0,75
Koza Madencilik 11,75 11,80 -0,42
Ege Endüstri 558,70 561,00 -0,41
Alkim Kimya 62,75 62,95 -0,32
Türk Hava Yolları 10,62 10,65 -0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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