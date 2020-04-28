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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

2020-04-28 18:47:38 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 4,19 4,41 -4,99
Koza Madencilik 11,80 12,40 -4,84
Soda Sanayii 5,95 6,25 -4,80
Karel Elektronik 16,07 16,86 -4,69
Klimasan Klima 16,97 17,67 -3,96
Netaş Telekom. 13,64 14,16 -3,67
Aksa Enerji 3,85 3,99 -3,51
TAV Havalimanları 18,06 18,71 -3,47
Logo Yazılım 72,00 74,50 -3,36
Kartonsan 470,00 486,00 -3,29
Çelebi 89,00 91,90 -3,16
Reysaş GMYO 5,88 6,07 -3,13
Aygaz 9,95 10,24 -2,83
Şişe Cam 5,02 5,16 -2,71
Gözde Girişim 4,01 4,12 -2,67
Sasa Polyester 8,79 9,03 -2,66
İş GMYO 1,52 1,56 -2,56
Torunlar GMYO 2,30 2,36 -2,54
Alarko Holding 4,49 4,60 -2,39
Akbank 5,90 6,04 -2,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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