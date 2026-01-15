  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı 15 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Kar yağışı geri dönüyor! Grönland’a asker gönderiliyor! İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı İran hava sahasını kapattı! 15 Ocak 2022: Hekimoğlu İsmail'in vefatı (Emekli Asker, Yazar) G7 ülkelerinden İran'a tanıdık tehdit: "Ek tedbirler uygulamaya hazırız" Lavrov'dan İran açıklaması! İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor
Ekonomi Borsada düşüş
Ekonomi

Borsada düşüş

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Borsada düşüş

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yeni güne de negatif başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,14 gerileyerek 12.352,46 puana indi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yeni güne de negatif başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,14 gerileyerek 12.352,46 puana indi.

Küresel piyasalar; artan jeopolitik riskler, ABD’de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik beklentiler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni çip tarifeleri sonrası karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana süren güçlü yükseliş ve ardı ardına gelen rekorlar, dün yerini kâr satışlarına bıraktı. Satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle BIST 100 endeksi çarşamba gününü yüzde 0,13'lük sınırlı kayıpla tamamlayarak günü negatif bölgede kapattı. Endeks, bugünkü işlem gününe de dünkü negatif kapanışın etkisiyle satıcılı bir başlangıç yaparak aşağı yönlü açıldı.

 

İşte, 15.01.2026 tarihli BIST 100 ve sektör endekslerinin günlük performansı:

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,43 puan ve yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!
Dünya

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG ağır kayıplar vererek sürüldüğü Halep’te Türkiye’yi suçlamasının ardından bu kez Türkiye’nin..
İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!
Gündem

İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu öne sürülen özel jetin, sadece ulaşım için değil; Londra ve Kıbrıs hatlarında düzenlenen uyuştu..
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Rabia Karaca’nın itirafları, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin dahil olduğu iddia edilen kirli ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23