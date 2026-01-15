Borsada düşüş

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yeni güne de negatif başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,14 gerileyerek 12.352,46 puana indi.

Küresel piyasalar; artan jeopolitik riskler, ABD’de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik beklentiler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni çip tarifeleri sonrası karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana süren güçlü yükseliş ve ardı ardına gelen rekorlar, dün yerini kâr satışlarına bıraktı. Satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle BIST 100 endeksi çarşamba gününü yüzde 0,13'lük sınırlı kayıpla tamamlayarak günü negatif bölgede kapattı. Endeks, bugünkü işlem gününe de dünkü negatif kapanışın etkisiyle satıcılı bir başlangıç yaparak aşağı yönlü açıldı.

İşte, 15.01.2026 tarihli BIST 100 ve sektör endekslerinin günlük performansı:

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,43 puan ve yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.