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Ekonomi Borsada açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
Ekonomi

Borsada açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, 23-24 Mart'ta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:46:00 -
Borsada açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, 23 Mart'ta yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermiş, dün de bu uygulamayı sürdürmüştü. Bugünkü açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak.

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