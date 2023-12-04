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Ekonomi Borsada 5 hisseye tedbir!
Ekonomi

Borsada 5 hisseye tedbir!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:57:00 -
Borsada 5 hisseye tedbir!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 5 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 5 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 5 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Burçelik Vana (#BURVA.E), Elite Naturel (#ELITE.E), Saray Matbaacılık (#SAMAT.E) ve Smartiks Yazılım (#SMART.E) payları 05/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

DAP Gayrimenkul (#DAPGM.E) paylarında 05/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.
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