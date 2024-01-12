Borsada 5 hisseye işlem yasağı!
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 5 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 5 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 5 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.
BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Altınyunus Çeşme (#AYCES.E), Batı Ege GMYO (#BEGYO.E), İdeal Finansal Teknolojiler (#IDEAS.E), Kartal Yenilenebilir Enerji (#KARYE.E), Pamel Elektrik (#PAMEL.E) payları 12/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.