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Ekonomi Borsada 5 hisseye işlem yasağı!
Ekonomi

Borsada 5 hisseye işlem yasağı!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 10:23:00 -
Borsada 5 hisseye işlem yasağı!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 5 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 5 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 5 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Altınyunus Çeşme (#AYCES.E), Batı Ege GMYO (#BEGYO.E), İdeal Finansal Teknolojiler (#IDEAS.E), Kartal Yenilenebilir Enerji (#KARYE.E), Pamel Elektrik (#PAMEL.E) payları 12/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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