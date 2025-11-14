  • İSTANBUL
Borsa yeni güne düşüşle başlangıç yaptı
Ekonomi

Borsa yeni güne düşüşle başlangıç yaptı

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Borsa yeni güne düşüşle başlangıç yaptı

Borsa yeni güne düşüşle başladı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,94 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding endeksi oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 düşüşle 10.604,89 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,74 puan ve yüzde 0,22 azalışla 10.604,89 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,91 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,94 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding endeksi oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve teknoloji hisselerindeki sert satışların sürmesiyle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.550 ve 10.500 puanın destek 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

