0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:33
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 900 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.852.396.2041,47
Garanti Bankası40.446.000.0000,84
Akbank39.260.000.0000,83
Tüpraş32.804.915.2002,81
Turkcell29.238.000.0001,72
Enka İnşaat29.000.000.0000,82
İş Bankası (C)28.619.809.2000,57
Bim Mağazalar27.688.320.0007,40
Ereğli Demir Çelik26.775.000.0001,01
Yapı ve Kredi Bank.22.891.508.9800,59
Ford Otosan21.475.692.0006,15
Aselsan20.816.400.0001,93
İskenderun Demir Çelik19.865.000.0001,44
Türk Telekom19.425.000.0002,46
Sabancı Holding19.118.584.8330,65
Türk Hava Yolları17.857.200.0000,54
Arçelik13.757.826.2541,57
Anadolu Efes12.161.842.1021,01
Vakıflar Bankası12.050.000.0000,42
Şişe Cam11.542.500.0000,88


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:33
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdi
    1. Elektrik kontağından çıkan yangın çatı..
    2. Türkiye’de damızlığın nabzı..
    3. Meteoroloji'de panik! 13 kişi..
    4. Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
    5. Emek mahallesinde ’Akşamlar Birlikte..
    6. Selden zarar gören ailelere para..
    7. Eşcinsel sapkınlık destekçileri iyice..
    8. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    9. Kurban pazarı 27 Temmuz’da açılıyor
    10. Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini..
    11. 2 bin 500 rakımdaki buzul gölünde..
    12. Trafik ışığı direkleri faciayı önledi:..
    13. Libya savaş uçağı Tunus’a zorunlu iniş..
    14. Binali Yıldırım, İzmir’de
    15. Fırıncı esnafının yaz mevsimi ile..
    16. Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
    17. İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü
    18. Türkiye Emekliler Derneği’nden Kazım..
    19. İstanbul Valiliğinden yabancı..
    20. İl Spor Merkezlerinde antrenmanlar..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..