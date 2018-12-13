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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 777 milyar lira oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 18:58
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 777 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.136.547.2131,12
Garanti Bankası32.172.000.0000,69
Tüpraş30.225.597.4404,06
Aselsan28.340.400.0003,02
Turkcell27.566.000.0001,86
Ereğli Demir Çelik27.160.000.0000,90
Bim Mağazalar26.914.140.0008,50
Akbank25.680.000.0000,59
Enka İnşaat23.000.000.0000,64
Türk Hava Yolları21.252.000.0000,58
İş Bankası (C)18.449.877.0000,40
Ford Otosan17.545.500.0005,13
İskenderun Demir Çelik16.762.000.0001,01
Sabancı Holding15.119.393.1290,53
Türk Telekom13.545.000.0002,45
Yapı ve Kredi Bank.13.515.282.0540,34
Şişe Cam12.487.500.0000,95
Anadolu Efes12.363.157.8910,89
Arçelik10.575.146.4081,18
ICBC Turkey Bank9.692.200.0008,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:58
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