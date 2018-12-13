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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 777 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 BIST 100PDPD/DD
Koç Holding35.959.034.3491,11
Garanti Bankası32.298.000.0000,69
Tüpraş30.350.807.0404,08
Aselsan28.408.800.0003,03
Turkcell28.226.000.0001,91
Bim Mağazalar26.959.680.0008,51
Ereğli Demir Çelik26.075.000.0000,86
Akbank26.000.000.0000,60
Enka İnşaat22.550.000.0000,62
Türk Hava Yolları21.196.800.0000,58
İş Bankası (C)18.224.878.5000,39
Ford Otosan17.598.136.5005,14
İskenderun Demir Çelik16.501.000.0000,99
Sabancı Holding15.037.776.9710,52
Yapı ve Kredi Bank.13.515.282.0540,34
Türk Telekom13.335.000.0002,41
Şişe Cam12.127.500.0000,92
Anadolu Efes11.901.315.7860,86
Arçelik10.392.699.7931,16
ICBC Turkey Bank9.657.800.0008,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
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