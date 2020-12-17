Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.439.012.215
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|50.190.000.000
|1,25
|Ford Otosan
|43.337.385.000
|9,08
|Bim Mağazalar
|43.202.280.000
|8,04
|Enka İnşaat
|41.160.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|41.034.000.000
|0,68
|ASELSAN
|40.698.000.000
|2,52
|Turkcell
|34.782.000.000
|1,71
|Akbank
|33.280.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.149.799.000
|0,47
|Türk Telekom
|29.435.000.000
|2,75
|İskenderun Demir Çelik
|27.579.000.000
|1,26
|Tüpraş
|27.045.273.600
|2,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.016.917.955
|0,56
|Şişe Cam
|21.963.244.783
|1,01
|Sabancı Holding
|21.403.837.236
|0,59
|Arçelik
|20.123.185.945
|1,58
|Vakıflar Bankası
|18.004.919.679
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.953.800.000
|0,41
|Coca Cola İçecek
|15.821.862.640
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)