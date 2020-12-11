Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 844 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|50.190.000.000
|1,25
|Koç Holding
|48.308.857.853
|1,11
|Ford Otosan
|43.583.022.000
|9,13
|Bim Mağazalar
|42.595.080.000
|7,92
|Enka İnşaat
|40.376.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|40.026.000.000
|0,66
|ASELSAN
|39.991.200.000
|2,48
|Turkcell
|33.770.000.000
|1,66
|Akbank
|32.812.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|29.609.802.600
|0,46
|İskenderun Demir Çelik
|27.898.000.000
|1,27
|Türk Telekom
|27.790.000.000
|2,59
|Tüpraş
|25.417.548.800
|2,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.341.153.852
|0,54
|Şişe Cam
|22.147.037.626
|1,01
|Sabancı Holding
|21.465.049.354
|0,59
|Arçelik
|20.893.516.099
|1,65
|Vakıflar Bankası
|17.809.638.554
|0,40
|Türk Hava Yolları
|17.125.800.000
|0,39
|Sasa Polyester
|16.566.800.000
|6,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)