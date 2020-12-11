Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 830 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|47.495.000.000
|1,18
|Koç Holding
|47.066.267.808
|1,08
|Ford Otosan
|43.161.930.000
|9,04
|Bim Mağazalar
|42.291.480.000
|7,87
|Enka İnşaat
|40.040.000.000
|0,81
|ASELSAN
|39.307.200.000
|2,43
|Garanti Bankası
|39.228.000.000
|0,65
|Turkcell
|33.638.000.000
|1,66
|Akbank
|31.980.000.000
|0,54
|İş Bankası (C)
|28.799.808.000
|0,44
|İskenderun Demir Çelik
|27.231.000.000
|1,24
|Türk Telekom
|27.020.000.000
|2,52
|Tüpraş
|24.854.105.600
|2,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.665.389.749
|0,53
|Şişe Cam
|21.840.716.220
|1,00
|Sabancı Holding
|21.056.968.568
|0,58
|Arçelik
|20.298.875.278
|1,60
|Vakıflar Bankası
|17.497.188.755
|0,40
|Sasa Polyester
|16.699.600.000
|6,63
|Türk Hava Yolları
|16.629.000.000
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)