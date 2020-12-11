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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:31:28 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 830 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik47.495.000.0001,18
Koç Holding47.066.267.8081,08
Ford Otosan43.161.930.0009,04
Bim Mağazalar42.291.480.0007,87
Enka İnşaat40.040.000.0000,81
ASELSAN39.307.200.0002,43
Garanti Bankası39.228.000.0000,65
Turkcell33.638.000.0001,66
Akbank31.980.000.0000,54
İş Bankası (C)28.799.808.0000,44
İskenderun Demir Çelik27.231.000.0001,24
Türk Telekom27.020.000.0002,52
Tüpraş24.854.105.6002,57
Yapı ve Kredi Bankası24.665.389.7490,53
Şişe Cam21.840.716.2201,00
Sabancı Holding21.056.968.5680,58
Arçelik20.298.875.2781,60
Vakıflar Bankası17.497.188.7550,40
Sasa Polyester16.699.600.0006,63
Türk Hava Yolları16.629.000.0000,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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